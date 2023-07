Una ubicació alternativa per a l'escola La Mirada comença a agafar forma

Els mòduls, tard

El(Junts-ERC) està començant a preparar unper si elque bloqueja l'inici de les obres de la futura escola des'allarga en el temps. I és que durant el transcurs del ple de juliol, la regidora d'Educació,, va revelar que l'Ajuntament ha proposat unaal Departament de Territori de la Generalitat.La resta de partits polítics van demanar a Ardid i a l'alcaldesi podien donar més detalls d'aquest nou moviment, però més enllà d'asseverar que solucionar aquest conflicte és una "", no van definir res. Això sí, no sense que abans el plenari recordés que precisament Junts va ser l'únic partit de l'anterior mandat que no veia clar ni tancava files amb l'executiu tripartit amb l'espai escollit a l'interior delPosteriorment, fonts municipals van apuntar als mitjans de comunicació que la "" del consistori és. Una voluntat, però, que a hores d'ara depèn exclusivament dels tràmits i cursos del procés judicial.En aquest sentit, cal recordar que les obres continuen aturades sine die des del novembre de l'any passat per una ordre judicial arran d'un recurs interposat pelsdavant d'un presumpte "dany irreparable" a l'ecosistema.D'altra banda, també s'ha avançat que La Mirada donarà el2023-24. Segons ha reconegut el govern, l'arribada d'aquests elements per donar cobertura a l'està agendada per l'; però no es podran utilitzar fins a la seva adequació prevista pelArdid ha lamentat el, tot i que assenyala que no es tracta d'una responsabilitat del govern sinó del Departament d'Educació com a responsable del repartiment dels mòduls homologats arreu del país.