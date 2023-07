Com s'ha produït la victòria electoral del PSC i el PP a Sant Cugat?

Què ha passat?

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 65.492 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 47.418 72,40% Abstencions: 18.074 27,59% Vots nuls: 250 0,52% Vots en blanc: 379 0,80% Partit Vots %

, bastió convergent i independentista, ha estat protagonista d'unaquest diumenge per les. En tan sols quatre anys, el bloc sobiranista (Junts-ERC-CUP) ha passat d'obtenir el 50% al 32% del cens total davant d'unque també s'ha reproduït arreu del país. Davant d'aquesta desmobilització, el taulell de joc santcugatenc ha fet unamb un(PSC-PP-Vox) que es dispara del 33% al 51%. Tot plegat, en uns comicis on l'respecte al 2019 (participació del 72,%).I és que els; 2.100 vots menys que fa dos mesos als comicis municipals . Si fa quatre anys ERC, Junts i la CUP havien quedat en primera, segona i cinquena posició, ara han quedat en cinquena, tercera i setena propiciant laa la resta de formacions.En contraposició, lesrespecte a les anteriors eleccions al Congrés. Això, suposa un eixamplament d'11.800 vots fet que, sorprenentment, els permet doblar aquells resultats que van treure fa poques setmanes a les municipals. A banda, l'espai dels comuns representat sota l'ala deels resultats passant de 6.000 a 6.200 vots; triplicant també els vots obtinguts al 28-M.Tenint present que les eleccions generals presenten la sevaa les europees, parlamentàries o municipals, elrespecte a fa tan sols vuit setmanes és indiscutiblement. Els santcugatencs, amb la, han deixat relegades les forces independentistes en un segon pla. Els socialistes ambi tripliquen les xifres de les últimes municipals.Una radiografia similar s'ha produït en les files delsque doblen resultats fins als 8.300 vots gràcies a l'i reuneixen un miler de vots extra. Un transvasament que, per això, no emanaria de l'extrema dreta deque també veu incrementat el seu suport en mig miler de vots fins als 3.300 actuals. I si tots aquests pugen, és perquè algú cau.Altament perjudicat per la caiguda dels 7 punts en la participació, l'recull els, tot i que aconsegueix quedar per davant d'ERC -que va ser la primera força a la ciutat farà quatre anys-. En aquest sentit, els, la meitat dels seus suports. També ha estat sonada l'que perd dues terceres parts del seu electorat amb 2.200 vots menys.Davant de tot aquest context, queda força constatat el vot de càstig que va patir el tripartit (ERC-PSC-CUP) , ja que els dos primers milloren resultats en 1.000 i 8.000 vots respectivament; mentre que els anticapitalistes continuen en caiguda lliure perdent inclús, en tan sols vuit setmanes, la meitat de la seva massa electoral que tenia arreplegant amb prou feines 1.500 vots.Finalment, pel que fa a l', les forces d'esquerres (PSC-Sumar-ERC-CUP) sumen 25.365 vots (53,7%); mentre que la dreta (PP-Junts-Vox) n'acumula 19.618 (41.6%). Fa quatre anys, la diferència era d'un 56,6% per les esquerres enfront d'un 39,7% de les dretes.