El bipartidisme espanyol s'imposa a Sant Cugat amb un independentisme relegat a segon pla

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 65.492 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 47.418 72,40% Abstencions: 18.074 27,59% Vots nuls: 250 0,52% Vots en blanc: 379 0,80% Partit Vots %

. Després dels dràstics resultats dels comicis municipals del 28-M , lesla ciutat vallesana i eldeixant relegat en un segon pla a les imperants forces independentistes.La mirada a cada crida a les urnes té la seva pròpia idiosincràcia, però no resulta menys rellevant que elshagin tornat a quedar com adesprés de més de 40 anys (1982). Enduent-se més de 12.000 vots (25,4% del cens total) -i gairebé triplicant el suport respecte a fa dos mesos-, el partit de la portaveu i senadoraobté una àmplia victòria. Un resultat precedit pelque, també amb uns números molt destacables, dobla els resultats del 28-M acaparant més de 8.350 vots (17,7%) i quedant segon. Ambdós partits sumen el 42% de l'electorat.Ja en tercera posició, i sota una fotografia en la qual la participació ha caigut més de 14 punts afectant sobretot a les forces sobiranistes, arriba; la formació hegemònica de la ciutat que va guanyar els comicis electorals contra el tripartit (ERC-PSC-CUP) fa tan sols vuit setmanes. Tot i això, ara ha perdut prop de 3.000 vots consolidant-ne 8.000 (16,9%).En quart lloc ja apareix la candidatura dels comuns deamb més de 6.250 vots (13,2%) que gairebé també triplica els resultats de les municipals.D'altra banda, després de la forta patacada d'el 28-M on va perdre la meitat del seu electorat, ara millora lleument el seu resultat i recupera un miler d'electors estabilitzant-se als 5.600 vots (11,9%).Pel que fa a l'extrema dreta de, aquesta esgarrapa un miler més de vots que fa dos mesos i n'obté 3.300 (7%). Un resultat que duplica el de laque continua en caiguda lliure perdent la meitat del seu suport amb 1.500 vots (3,2%). Finalment,mb prou feines aglutina més de 1.250 vots (2,6%).En total, la suma sobiranista de Junts-ERC-CUP amb un 32% queda molt lluny del bloc unionista de PSC-PP-Vox que treu un 50,1%.