La santcugatenca Jaël Bestué torna a batre el rècord català dels 100 metres llisos

Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 clocks MR of 10.83 (-0.1) to win Women's 100M moments ago at Meeting de Madrid.



2. Jaël Sakurá Bestue 🇪🇸 11.10

3. Shashalee Forbes 🇯🇲 11.11

Atleta y entrenador, una pareja perfecta, después de brillar en el #MeetingMadrid

L'atleta santcugatencaha tornat a batre aquest cap de setmana el; precisament aconseguint retallar el seu propi rècord en una centèsima que va assolir l'any passat. Amb unaal Meeting de Madrid que també consta com la tercera millor marca estatal només quedant-se a quatre centèsimes del rècord de Sandra Myers. Tot i això, la vallesana ha acabat en segona posició al certamen per darrere de la corredora jamaicanaamb una estel·lar signatura d'10,83 segons.Aquest assoliment però, habilita Bestué per anar al(Hongria) -que se celebrarà entre el 19 i el 27 d'agost- per les. Cal recordar que fa unes setmanes també va assolir el rècord català dels 200 metres llisos amb una fotografia de 22,54 segons.