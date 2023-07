El PSC fa història i guanya a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 65.492 Escrutat 98,74% Vots comptabilitzats: 46.802 72,36% Abstencions: 17.871 27,63% Vots nuls: 248 0,52% Vots en blanc: 372 0,79% Partit Vots %

. Amb un 96,5% escrutat, eli queda primera força política (25,5% dels vots) a la ciutat vallesana amb un voluminós resultat que no es repetia; seguit a més de 8 punts de distància de(17,2%) i(16,8%) que pugnen per la segona posició.Mentrestant, i amb una participació generalitzada que s'ha desplomat més de 14 punts , la coalició d'esquerres de(13,5%) esgarrapa una quarta posició. No obstant això, d'altra banda, el cop més important de la nit electoral se'l torna a endur(11,9%) -que va guanyar les últimes eleccions al Congrés del 2019- amb una sonada caiguda fins a la cinquena posició.L'extrema dreta de(6,9%)també fa acte de presència superant la candidatura anticapitalista de la(3,2%). El(2,6%) també treu el cap amb un miler de vots.Hi haurà ampliació.ERC (11.480 vots - 23.34%) / 4.769 vots - 12,37%JxCAT (9.585 vots - 19.48%) / 10.875 vots - 28,21%PSC (6.626 vots - 13.47%) / 4.313 vots - 11,18%Comú Podem (6.025 vots - 12,25%) / 2.274 vots - 5,89%PP (4.469 vots - 9.08%) / 4.092 vots - 10,61%CUP (3.718 vots - 7.56%) / 3.374 vots - 8,75%Cs (2.578 vots - 5,61%) / 1.032 vots - 2,67%Vox (2.742 vots - 5,57%) / 2.406 vots - 6,24%