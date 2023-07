Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Aquest dilluns arriba la primera sessió plenària del mandat 2023-2027. Un ple de juliol que, encapçalat pel nou govern de coalició (Junts-ERC) , s'ha decidit avançar-lo una hora per afavorir la conciliació dels presents. La sessió es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'Ajuntament , Cugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta ambi, a les 19 h, serà el torn de l'1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 17 i 26 de juny (constitutiva i extraordinària respectivament) i 11 de juliol de 2023 (extraordinària).2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia, així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.4.- Dació de compte de l'estat dels treballs del Pla anual de control financer durant el primer semestre de l'exercici 2023 (Exp. 1807/2023)5.- Dació de compte dels estats d'execució a 30 de juny de 2023 dels Pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 33016/2023)6.- Dació de compte al Ple dels reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per la Junta de Govern Local durant el període de l'11 de maig al 16 de juny de 2023 segons delegació efectuada en JGL per acord plenari de 10.05.2023. (Exp. 33195/2023)7.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 27772/2023)8.- Expedient de modificació núm. 21 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2023. (Exp. 32073/2023)9.- Autorització a PROMUSA d'una operació de crèddit a llarg termini per finançar adquisició d'habitatge. (Exp. 27181/2023)10.- Modificació del Catàleg de llocs de treball i les responsabilitats bàsiques pel personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 45990/2022)12.- Modificació de la relació de llocs de treball del personal directiu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a la creació dels llocs de treball de direccions d'àrees i la supressió del lloc de treball de coordinador/a general. (Exp. 14544/2022)13.- Aprovació de la despesa corresponent al 1r i 2n trimestre 2023 de l'Associació de Concessionaris del Mercat Torreblanca, per al seu pagament. (Exp. 29144/2023)14.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 3493/2023 de data 10 de juliol de 2023, per la presentació d'al·legacions al recurs especial en matèria de contractació (expedient número N- 2023-0264 i N-2023-0276) interposat per l'empresa FCC AQUALIA, S.A. contra l'adjudicació del contracte mixt de serveis de manteniment del clavegueram i de construcció de les escomeses de connexió a la xarxa de clavegueram municipal de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 23356/2018 - 79/2018)15.- Aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis del manteniment de les portes automàtiques instal·lades a les dependències de l'Ajuntament (Exp. 19049/2018 - 07/2018).19.- Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 761, de 20.02.2023, relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 229/2022-V - Exp. 31862/2022 - Junta de Compensació del Sector B de Can Cortés.22.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern23.- Precs, preguntes i interpel·lacions