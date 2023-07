Els 10 racons de Sant Cugat (alguns amagats) que has de conèixer

1. El Monestir



2. El Pi d'en Xandri



3. El Celler Modernista



4. Santa Maria i Santiago Rusiñol



5. Torre Negra



6. El pont de Can Vernet



7. La Rambla del Celler



8. Can Monmany



9. El Mercantic



10. Parc Central i Can Mates

L'estiu és el millor moment de l'any per. Passejar, visitar, tastar... En definitiva,. I a, tenimque es mereixen ser coneguts i reivindicats. Algunes de les joies patrimonials de casa nostra més visibles que d'altres, però totes indispensables. I aquí, te'n fem un recull:Datat del segle IX, el Monestir és la joia de Sant Cugat. Un conjunt arquitectònic que s'alça enmig del poble que, amb el seu preciós estil romànic i un rosetó impressionant -el tercer més gran de Catalunya-, deixa tothom bocabadat. El Claustre, que també es pot visitar, acull un museu i diverses exposicions temporals.Més de 250 anys d'edat. Una visita a Sant Cugat no es pot completar sense endinsar-te cap a la Serra de Collserola i observar de primera mà el gran gegant santcugatenc. Fa 25 anys el pi va patir un atemptat vandàlic i, des d'aleshores, s'ha de subjectar amb puntals per evitar la seva caiguda. Catalogat d'Interès Local i Comarcal, és un arbre que s'ha convertit en tot un símbol de resistència de la ciutat. Si t'aventures més endins de la Serra, arribaràs a Can Borrell i a la preciosa ermita de Sant Medir.El Celler Modernista , que fa poc va celebrar el seu primer centenari, va ser durant molts anys l'epicentre de la vida social i econòmica santcugatenca. Un edifici emblemàtic que ens transporta als orígens agrícoles i vinícoles del municipi vallesà.Els dos carrers més cèntrics de la ciutat que connecten l'estació de FGC amb el Monestir. Unes vies neuràlgiques plenes de vida, les més transitades del poble, flanquejades a banda i banda d'edificis i comerços centenaris del Sant Cugat del segle XX.A les faldes de Collserola, un castell fortificat continua vetllant per la seguretat de Sant Cugat. A tan sols 10 minuts en cotxe del centre de la ciutat i amb accés a peu des del camí de Can Borrell -a tocar del Pi d'en Xandri- s'erigeix aquesta finca que presumeix d'una peculiar pedra fosca que la bateja. Recentment comprada per l'Ajuntament que ofereix visites guiades, l'immoble del segle XV està registrat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i també s'inclou a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.Malgrat que a dia d'avui no s'hi pot caminar per sobre arran d'unes actuacions de rehabilitació , aquest aqüeducte medieval és el vestigi d'una obra del segle XIV que servia per subministrar aigua als monjos del Monestir i a la part baixa de la vila. Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), també és l'indret d'on va néixer la terrorífica i diabòlica llegenda del Boc de Can Vernet.Ample punt neuràlgic de la ciutat i ubicació actual de l'Ajuntament de Sant Cugat. Lloc freqüent de mercadets, també prossegueix per una àmplia via amable i ciclable fins al Parc de la Pollancreda que connecta amb Collserola.A Valldoreix, i a tocar del terme municipal del Papiol, s'hi troba amagat un dels masos més importants de Sant Cugat . L'origen de la finca es remunta fins al segle XVI i, amb períodes de màxima esplendor en l'elaboració de vins, xampanys i olis, va ser un dels grans protagonistes de la comarca durant la Guerra Civil Espanyola.La petita villa vintage de brocanters, antiquaris, artesans i artistes és un indret per perdre's. Prop d'un centenar de comerciants s'apleguen en 15.000 m2 on també s'hi celebren tallers, activitats gastronòmiques, actes culturals i actuacions musicals amb diverses paradetes de menjar. Sabràs entrar, però et costarà sortir!

L'espai ideal per descansar i passejar després d'un dia de visita a Sant Cugat. Camina tranquil·lament sota les ombres del verd parc fins a arribar al Turó de Can Mates. Des d'allà, pujant al cim -on hi ha l'escultura de la Rosa dels Vents-, podràs gaudir d'una increïble vista perifèrica de la ciutat i de la resta del Vallès.