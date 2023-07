Sant Cugat Titans: un nou club de vòlei per posar remei a la manca d'equips masculins

". Sota aquest, un grup de mares ha impulsat el, elque buscaamb jugadors d'entre 10 i 18 anys a la ciutat. I és que a dia d'avui, al municipi només existeixen equips de vòlei femenins i els joves que volen jugar a aquest esport han de fer-ho a altres municipis de l'entorn; com ara a Sabadell.Així doncs, i amb el suport de la Federació Catalana de Voleibol, el nou club format per voluntaris preténa partir del pròxim mes de setembre -de cara a l'inici del curs escolar 2023-24- en una ciutat que s'apropa als 100.000 habitants.A través del seu lloc web , expliquen que la filosofia del nou club es vertebrarà en el foment dels valors que orbiten al voltant del món de l'esport: educació, diversitat, respecte, tolerància, solidaritat, compromís, constància i treball en equip.Recordant que es tracta d'un grup de voluntaris, l'entitat demana a les persones interessades que emplenin un formulari per veure quins equips, tant de nens com de nenes, es podrien arribar a teixir.