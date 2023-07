La CUP lamenta la pèrdua i el format de designació de la nova presidència del Consell de Barri de la Floresta

Després de 8 anys a la presidència deli tornar a quedar primera força política al districte per tercera vegada consecutiva aquest 28-M , la. Segons han avançat els anticapitalistes, el regidor republicàagafarà la torxa d(2015-19) i de(2019-23), tot lamentant que el nou govern de Junts-ERC no hagi optat per obrir un "mínim debat" per plantejar una proposta alternativa en la qual el president fos escollit pel propi veïnat.Davant la pèrdua d'aquest càrrec, en una roda de premsa davant del centre sociosanitari, Simarro i l'activista florestà-núm.27 a les llistes de la CUP-, han refermat el seuper continuar treballant per. Un compromís que, avisen, s'haurà de vertebrar en el. "Creiem en una Floresta viva, diversa i dinàmica que prengui decisions per ella mateixa", ha declarat el portaveu Simarro posant en relleu la "" del barri que hauria de permetre avançar en l'exploració de nous reglaments que permetessin fer passes endavant cap a unmalgrat les limitacions actuals de les administracions.Per la seva banda, Merino ha repassat unaque, ha apuntat, s'hauran d'abordar urgentment des d'una mirada de"; sobretot pel que fa a la "" i la seva. Entre d'altres, ha destacat l' adequació de les instal·lacions de l'escola La Floresta , l'arranjament del Casino i de l'entorn de Can Llobet, el reforç en l'atenció sanitària, les millores en el recorregut de la línia L4 i l'impuls del casal de joves.