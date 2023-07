ENQUESTA | Estàs d'acord amb la retirada de pilones de l'Anella Verda?

en el cèntric tram de l'avinguda del Pla del Vinyet fins al carrer d'Anselm Clavé. I és que la comunitat ciclista i diversos partits de l'oposició deconsideren que aquesta actuació estaria fonamentada exclusivament sobre criteris polítics i no tècnics En aquest sentit, cal assenyalar que el nou executiu va exposar dimarts que l'de les pilones responia a la voluntat d'evitar que els vehicles d'emergència -ambulàncies, camions de Bombers, cotxes de la Policia Local...- quedessin aturats enmig de la via en episodis d'alta congestió del trànsit. No obstant això, els elements separadors que protegien als usuaris del carril-bici eren relativament flexibles i estaven dissenyats per poder ser sobrepassats perquè aquests poguessin circular sobre l'espai ciclable en cas de necessitat.La decisió ha causatentre els ciclistes que lamenten que els tornin a deixar a mercè dels conductors de vehicles motoritzats que, freqüentment, envaeixen el carril-bici en perjudici de la seva