Les 10 grans obres de Sant Cugat durant aquest estiu

Tres grans actuacions

La resta d'obres ja encetades

L'posarà en marxa i impulsarà aquest estiu diversesa la ciutat aprofitant els mesos amb menys afluència de persones i vehicles al municipi. Uns treballs que es duran a terme a diversos centres educatius i esportius, a la via pública i a equipaments culturals per un valor total deEnguany s’executen tres grans actuacions en època estival:En aquests moments s’està instal·lant una gespa d’última generació i un nou sistema de reg per aspersió amb la substitució dels canons d’aigua actuals. També es canviaran els projectors de l’enllumenat, substituint els halògens actuals per projectors LED amb l’objectiu de millora l’eficiència i aconseguir un estalvi econòmic i ambiental. Homologació del camp: FIFA Quality. Es preveu que les obres finalitzin el proper mes d’agost.Es preveu que les obres s’iniciïn el proper mes d’agost amb un termini de 6 setmanes. S’instal·larà una gespa d’última generació, base amortidora i reblert 100% orgànic. Aquesta substitució té com a objectiu mantenir l’homologació del camp i així poder competir a la Divisió d’Honor. Homologació del camp: FER (World Rugby).Aquestes obres van començar al mes de juny i formen part del PACTE d’inversions 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat. Està previst que les obres de pavimentació i infraestructura finalitzin durant el mes d’agost, restant únicament pendent la jardineria i plantacions per la tardor (setembre-octubre), tan bon punt la climatologia sigui favorable per aquestes feines.S’està construint un nou tram de carril entre el c. Prat de la Riba i l’av. dels Països Catalans. Durant els 6 mesos de durada de les obres no es podrà circular en sentit Rubí pel tram de carretera afectat. Els vehicles seran desviats pel lateral de la carretera, on l’aparcament passarà a ser en cordó per facilitar el pas.Gràcies a les subvencions dels fons Next Generation s’està ampliant la xarxa de fibra òptica municipal a la ciutat que arribarà fins a barris com La Floresta, Les Planes, Valldoreix, Mira-sol o Can Barata, proporcionant d’aquesta manera, connectivitat a diferents seus i dependències de l’Ajuntament distribuïdes per tot el territori així com la instal·lació de càmeres per a la millora de la mobilitat. Suposa incrementar en 35km de cable de fibra òptica la xarxa actual de l’ajuntament. L’obra i la instal·lació van començar a l’abril i està previst que acabin al setembre.En execució la construcció d’un complex aquàtic amb dues piscines. Obres iniciades el març de 2023 i amb una durada prevista de 20 mesos.Estan en marxa les obres situades a la ctra. BV-1462, al tram comprès entre la intersecció amb el Camí Antic de Terrassa, a la zona de La Floresta, i la rotonda de Can Cadena al nucli de Valldoreix. Consisteixen en la construcció d’una nova rotonda a la intersecció de la carretera amb el Camí Antic de Terrassa i un itinerari de vianants i bicicletes de 3.5 m d’amplada. L’obra està cofinançada per la Diputació de Barcelona, l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament. Va començar a l’octubre de 2022 i té una durada prevista de 17 mesos.Es preveu que les obres finalitzin aquest mateix mes de juliol.El dia 12 de juliol es van iniciar els treballs de col·locació de la pedra per a la vianantització (2a fase: entre passeig Torre Blanca i carrer Borrell)El projecte està inclòs en el PACTE 2020-2023, acord entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Àrea Metropolitana de de Barcelona, la qual coordina i gestiona també l’execució de les obres. Es preveu que les obre finalitzin el proper mes d’octubre.En execució la implementació de l’equipament escenotènic de l’edifici del Teatre la Unió, que completarà els sistemes permanents d’escenari, de cortinatges, audiovisuals i lumínics de Sala Clavé i Teatre, així com graderia plegable de seients en teatre i mobiliari de camerinos. Obra iniciada al gener de 2023 i previsió de finalització dels treballs dins d’aquest any.Finançament de l’Ajuntament amb una aportació de 326.973,13€ i l’AMB amb una aportació de 230.253,69€.L’objectiu és fer un enderroc de les cobertes dels espais sotacobert situats al sector de llevant de l’església i construcció de noves cobertes i passeres perimetrals. Tanmateix, també s'aprofitarà per resoldre les filtracions existents en alguns punts de les cobertes, alliberar les visuals de la volumetria del cimbori respecte les cobertes i contribuir a crear un futur recorregut visitable i turístic, que inclou l’accés als espais sota coberta per conèixer i poder mostrar l’extradós de les voltes originals. Obres iniciades en data 13 de desembre de 2022 i amb una durada prevista d’11 mesos.Són obres d’execució d’un conjunt d’estudis de prospecció, exploració física, constructiva, material i recerca arqueològica, per assolir el coneixement profund i exhaustiu de la infraestructura històrica i la passera d’acer, que són treballs previs i necessaris per a la redacció, en curs, del Projecte executiu de restauració del Pont-Aqüeducte de Can Vernet. Obres iniciades el 15 de juny de 2023 i amb una durada prevista de 45 dies.