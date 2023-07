Ja hi ha data per la prova del sistema d'alertes d'emergències greus als mòbils de Sant Cugat

10 h: Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet

11 h: Barcelona

12 h: Vallès Occidental (Sant Cugat)

13 h: Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat

ha anunciat que farà unaa la vegueria de Barcelona. Així doncs, el pròximtots els telèfons mòbils del Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat i els dos vallesos rebran el missatge: "PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te".Un text -escrit en català, castellà i anglès- que rebran tots els dispositius mòbils que estiguin a la zona, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril.En aquest sentit, i per fer un millor seguiment i valoració de la prova, Protecció Civil dividirà la vegueria en quatre sectors els quals rebran el missatge en diferents hores del matí del dia 14 de setembre: