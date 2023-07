La flexibilitat de les pilones retirades posa en entredit l'actuació a l'Anella Verda: «Criteris tècnics o polítics?»

L'informe de Protecció Civil

La comunitat ciclista tem que la retirada de les pilones de l'Anella Verda -entre el tram del Pla del Vinyet i Anselm Clavé- hagi estat. I és que l', amb l'anàlisidel model de les pilones extretes i l'enregistrament de vídeos per comprovar lad'aquests elements separadors que, ha deixat en entredit l'acció del govern. "De ser flexibles ja no s'haurien retirat", va escudar-se ahir l'alcalde(Junts) en una piulada davant l' enuig a les xarxes per l'última actuació del nou govern.No obstant això, val a dir que les pilones que havien estat instal·lades ara farà quatre mesos eren del model A-Flex de la marca"Pilona amb memòria que ofereix flexibilitat i rigidesa i, en cas d'impacte, recuperen la forma i la posició original", es llegeix en el tríptic de la companyia fabricant que apunta que poden doblegar-se aplicant certa força fins als 90 graus sense que la pilona experimenti cap deformació permanent.Un producte dissenyat per ser "" que, a més a més, presenta diversos avantatges davant d'altres tipologies com les metàl·liques, les de plàstic, les de cautxú o inclús de les de poliuretà per colada. "", qüestionaven amb ironia des de l'Assemblea de la Bici.Una flexibilitat i marca queha poguten aquelles comptades pilones taronges que han sobreviscut a la retirada; algunespels impactes als baixos dels vehicles que ja hi han decidit passar per sobre. En aquesta línia, l'exregidor de Mobilitat,(PSC), que va ser el responsable polític de la seva instal·lació, ha defensat a aquest mitjà que aleshores ja es va apostar per un model concret -i que va passar per les pertinents àrees i tràmits de l'administració local- que contemplés aquestaamb l'objectiu que garantissin el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat; així com d'assegurar-se que el pas del carril-bici -de doble sentit- fosper permetre el pas a les ambulàncies i camions de Bombers.Tanmateix, cal incidir que l'equip de govern va justificar aquest "" amb un-i que també comptava amb el vistiplau de la Policia Local- per tal de garantir el pas dels vehicles de serveis d'emergència que, en ocasions puntuals, havien quedavenenmig de la via duranta les hores punta. No obstant això, la comprovada flexibilitat d'aquests elements,perquè així ho fossin, qüestionaria aquesta al·legació, ja que aquests vehicles podrien haver avançat directament per sobre de les polèmiques pilones.El mateix dia de l'actuació, els mitjans locals ja vam reclamar elen qüestió, però a dia d'avui, i més de 48 hores després, encara no se'ns ha facilitat.