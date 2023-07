Lalamenta lai aposta directament per la. Així doncs, els anticapitalistes, així com els comuns, reclamen que elamb la voluntat d'avançar cap a una ciutat més neta i saludable.En aquest sentit, els anticapitalistesd'aquest dilluns amb l'de les pilones de seguretat en una "posada en escena de cara a la galeria totalment prescindible". Un "pas enrere" en el compromís per impulsar una mobilitat sostenible exigint que " s'escolti als diversos col·lectius de la ciutat que s'han posicionat clarament durant les últimes hores ".Una acció que, assenyalen, va comptar amb la presència del nou tinent d'alcalde de Seguretat,(ERC). En aquest sentit, els cupaires manifesten el seuamb els republicans des que van decidir entrar al govern de Junts . "No només no defensen els avenços aconseguits durant l'últim govern, del que també participaven, sinó queduts a terme per Junts", han sentenciat.