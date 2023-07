Sant Cugat es manté com el tercer municipi amb l'índex socioeconòmic més elevat

Un IST, generalment alt

Els municipis de més de 500 habitants amb unsón(Vallès Occidental),(Anoia) i(Vallès Occidental), segons apareix recollit en les dades del 2020 publicades aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat) En contraposició, a l'altre extrem, al podi dels municipis amb, hi apareixen recollits(Pla d’Urgell),(Gironès) i(Segrià). Cal especificar que aquest índex concentra en un sol valor transversal informació amb. En aquesta línia, les dades també recullen que la renda mitjana més alta és a Matadepera (22.806 euros), mentre que la més baixa és a Salt (9.468 euros).Tanmateix, a l'informe es detalla que hi ha 37 municipis amb un IST alt -que superen en més de 20 punts la mitjana catalana-, i 31 amb un IST baix -registrant 20 punts per sota de la mitjana del país-. Aprofundint en les dades, dels municipis que tenen millor nivell socioeconòmic 12 són de la zona metropolitana, 10 de Comarques Centrals i 6 de l’Alt Pirineu i Aran. En canvi, els municipis amb nivell socioeconòmic més baix són 16 a Ponent i 9 a les comarques gironines.La, però, són en el nivell que es considera. Es tracta de 527 localitats, repartides per tot el país, excepte a les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, 352 municipis apareixen amb un IST mitjà baix, on hi ha la majoria dels de l’Ebre.Altots els municipis tenen un nivell socioeconòmic per sobre de la mitjana catalana, mentre que a laho tenen 9 de cada 10 localitats.En canvi, tots els municipis de laestan per sota de la mitjana, i alhi són 9 de cada 10.La, que és del 64% a Catalunya, té els seus nivells més alts a Vila-sana (81,1%) i Castellolí (80%), i els més baixos a Talarn (30,7%) i Lloret de Mar (44,5%).Les localitats analitzades ambsón Sant Pere Pescador (35,2%) i Ullà (29,8%), mentre que a la inversa lideren la llista, de nou, Matadepera (2,6%) i Sant Cugat (3,9%).Els indicadors concrets analitzats per l’IST mostren que laés d’un 26,6% a Catalunya, però arriba al 60,9% a Torres de Segre i al 57% a la Jonquera, i baixa al 5,4% i el 8,2% a Matadepera i Sant Cugat, respectivament.Pel que fa al percentatge de-que és del 14% a tota Catalunya-, lideren el rànquing la Fatarella (33%) i Vilalba dels Arcs (31,6%), mentre que on n’hi ha menys és a Lladó (3,3%) i Matadepera (3,9%).Els municipis ambsón Guissona (51,8%) i la Portella (40,4%), mentre que els que en tenen menys són Castellolí (0,6%) i Maspujols (1,1%), amb la mitjana catalana en el 13%.