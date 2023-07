Tres mesos: la Comissió de la Dignitat posa data límit al retorn dels Papers de Salamanca a l'Arxiu

Llei de memòria històrica

Què són els Papers de Salamanca?

, ubicat a Sant Cugat, fa anys que intenta. Per aquest motiu, i davant l'"" de la sentència queaquesta documentació batejada com a "" i retinguda als arxius de la ciutat homònima i d'Àvila, laha advertit queAixí ho ha expressat el president de l’entitat,, davant la-propietat de l'arxiu de la Generalitat-. Davant d'aquest context, l'associació ha denunciat laa qui donenper completar el procés i retornar els documents.Entre aquests, s'hi troba la documentació de la Comissaria d'Ordre Públic de la Generalitat, llibres d'actes de 47 ajuntaments catalans, fons d'ordre públic de la justícia de la Generalitat i de la maçoneria catalana. Des de la Comissió també denuncien que l'Estat havia de posar a disposició del govern català "documentació d'entitats privades amb seu o seccions a Catalunya", i que encara manca la de la maçoneria. Cruanyes destaca que aquests documents "formen part de la història" i que "no té cap sentit ni justificació" que no es retorni.Tanmateix, la Comissió també ha reblat contra el Departament de Cultura de la Generalitat. "Hem estat en contacte permanent amb ells i els hem passat informes sobre la situació jurídica i com reclamar", però "hi ha hagut poc èxit". Per això, esperen que els procediments legals "posin en marxa la Generalitat" i rebin el seu suport per poder desencallar aquesta situació. "Desitgem que el govern català no deixi d'aplicar la pressió que portem tants anys exercint pel retorn", han afegit.La Comissió també s'ha mostrat crítica amb la Llei de Memòria Democràtica de l'Estat, aprovada a finals de l'any passat. "L'han fet per propaganda, però obliden que ha de promoure la veritat, la justícia i la reparació", ha reblat Cruanyes.Aquest lliurament és exclusivament de documentació privada i es compon de 26 fons documentals (8 d'entitats i associacions, 9 de particulars i empreses, i 10 de partits i sindicats) i 68 agrupacions documentals de menor entitat que en total es corresponen a un volum de 25.602 imatges digitals. Corresponen a organitzacions professionals, sindicats, cooperatives, entitats socials i entitats assistencials i religioses d'arreu de Catalunya. També, a persones i famílies. L'Arxiu Nacional de Catalunya és l'administració encarregada de la restitució material dels documents als titulars legítims i realitzarà els treballs necessaris per identificar-los i localitzar-los.