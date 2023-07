Enuig per la retirada de les pilones de l'Anella Verda: «Ara serà diferent?»

La nostra pregunta és si el nou @ajsantcugat actuarà amb la mateixa diligència quan es tracti d'invasions de vehicles a motor en aquest mateix CB que s'està deixant desprotegit?

Lo de posar per la foto és una forma de dir que està orgullós de la decisió presa, oi? @josepmvalles https://t.co/qvCEApgw2W — Defensem el CB Stcugat (@DCBStcugat) July 18, 2023

L'oposició salta

VERGONYA. No han trigat ni un mes en carregar-se l'Anella verda i atacar directament la mobilitat sostenible. Ells que demanaven seguretat deixen als ciclistes venuts. Venuts com els de ERC que reneguen de si mateixos i les seves politiques, pero ja teniu bon sou no??? pic.twitter.com/oUMbfhkNfP — José Gallardo (@JoseGallardoSTQ) July 18, 2023

Fa tan sols quatre mesos que l'Ajuntament de Sant Cugat -a mans del tripartit (ERC-PSC-CUP)- instal·lava unesal tram més cèntric de l'per. Un element separador més, col·locat a instàncies de l'Assemblea de la Bici, perfins aleshores només delimitat per unes baixes paneroles.Però els resultats de les eleccions municipals del 28-M va comportar la desfeta del govern progressista i poc després es configurava un. Un pacte que, inclús en l'acord programàtic, es recollia "millorar" l'Anella Verda . Un concepte eteri que, de moment, s'ha plasmat aquest matí amb l'. Una decisió, apunten des del consistori, avalat perper tal deque quedaven bloquejats quan es congestionava la via.No obstant això, aquestes explicacions; en especial entre la comunitat ciclista, les formacions d'esquerres i la pròpia Assemblea de la Bici. Qualificant el moviment d'"", aquesta darrera entitat assegura que els vehicles d'emergència són plenament capaços de trepitjar unesja dissenyades perquè així passi.A banda, també han manifestat que l'equip tècnic de l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament ja va tenir en compte que l'espai del carril bici -de doble sentit- fosperquè fins i tot els camions de Bombers hi poguessin circular en episodis d'embussos.Tanmateix, recorden que als trams de l'Anella Verda que no estan delimitats amb separadors,, es pregunten retòricament recordant que la instal·lació d'aquests elements servia per donarque s'ha correspost amb unPel que fa als excompanys de govern d'ERC, la portaveu del, ha lamentat la decisió presa i apunta que demanarà veure els informes pertinents de Protecció Civil. Més contundent ha estat l'exregidor de Mobilitat,, que ha acusat el nou govern de "". "Venuts com els d'ERC que reneguen de si mateixos i les seves polítiques. Però ja teniu bon sou, no?" , ha reblat interpel·lant als republicans i el polèmic augment de sou del flamant executiu.Des de la, el portaveu, aposta per plantejar seriosa i urgentment la. I és el que l'anticapitalista considera que caldria ", reduint contaminació i donant pas prioritari al veïnat i vehicles exclusivament necessaris".Finalment, des d', el portaveuha escomès contra una solució que ". Quin desastre!".