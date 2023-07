La JNC treu pit del programa pel 23-J: «Un vot a Junts serveix per plantar cara a les promeses buides d'Espanya»

1. Exigim de nou al Govern de l'Estat el traspàs de la competència i els fons de les beques i ajuts a l'estudi per tal de revisar el conjunt del sistema de beques i ajuts de l'educació superior amb l'objectiu de potenciar l'accés dels i les estudiants, que es troben en una situació de vulnerabilitat mitjançant la implementació progressiva d'un sistema de beques salari.2. Exigir el traspàs anunciat dels habitatges propietat de la SAREB a Catalunya per tal d'incentivar l'emancipació dels joves a través de la seva incorporació al parc de lloguer assequible, juntament amb el finançament necessari per condicionar-los i fer-los habitables, ja que en una quantitat important es troben en males condicions o en un estat de construcció incomplet.3. Transformar el “Bono Joven” en una vertadera renda per a l’emancipació juvenil que garanteixi l’accés a l’habitatge, a tots els joves que tenen dret a acollir-s'hi, incrementant-ne el pressupost i ajustant-se a la realitat socioeconòmica de Catalunya.4. Ateses les males dades registrades els últims anys envers l’atur juvenil, cal incentivar la contractació cal incentivar la contractació de joves a través de bonificacions fiscals a les empreses, sempre i quan es garanteixin les condicions pertinents tant en l’àmbit salarial com en les tasques que s'assigna a aquell lloc de treball.5. Garantir i promoure la FP Dual a tot el territori català. Cal que l’Estat Espanyol garanteixi els fons suficients per a incentivar tant el sector educatiu com el sector empresarial a implementar aquesta formació, com a model d'èxit oblidada en l’última llei d’FP aprovada recentment.6. Incloure la llengua catalana a la plataforma OLS (Online Linguistic Support) per tal de garantir que els estudiants universitaris puguin dur a terme els seus projectes de mobilitat internacional en la llengua pròpia del país.7. Garantir que l’Estatut del Becari, aprovat recentment, esdevingui una cobertura real i efectiva pels joves que garanteixi una remuneració digna per tots aquells alumnes en pràctiques laborals i formatives. No podem desaprofitar aquest moment per blindar definitivament els drets dels i les estudiants en pràctiques de Catalunya.8. Garantir l’accés gratuït universal a productes d’higiene menstrual, anticonceptius hormonals i preservatius, entre altres, per a les persones de fins a 30 anys per tal de millorar la salut sexual i reproductiva entre els joves.9. Adaptar des de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) les condicions de finançament hipotecari per a joves de fins a 35 anys per accedir al seu primer habitatge, impulsant un programa d'avals a l'entrada hipotecària.10. Exigir al Gobierno el pagament del telèfon d’atenció a la salut mental, a través del CATSalut, com a eina imprescindible per revertir l’actual problemàtica entre els joves, després de la pandèmia de la Covid.11. Instar a l’Estat espanyol a recuperar la deducció estatal de la quota d'IRPF per lloguer d'habitatge habitual per part dels joves menors de 30 anys, com una de les eines que incentivi el lloguer i per tant l’accés a l’habitatge i l’emancipació entre els joves.12. Avançar cap al reconeixement del dret de vot als setze anys. De manera que insta al Govern a exigir a l'Estat una reforma de la LOREG per fer realitat una equiparació justa de drets i deures de les persones joves d'entre 16 i 18 anys, estenent el dret a sufragi a aquesta edat.13. Incorporar la perspectiva juvenil a totes les polítiques i normatives de l’Estat per tal d’avaluar l’impacte, d’una manera transversal, que tenen aquestes sobre la població jove.