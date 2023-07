Vila (PSC) demana el vot per esdevenir l'«altaveu» de les necessitats de Sant Cugat a Madrid

". Amb aquesta declaració, la portaveu socialista local i núm.2 a les llistes del Senat per Barcelona Elena Vila ha vertebrat la sevade cara a les. Acompanyada de la diputada al Congrés, ambdues han demanat fer confiança de forma massiva a les forces progressistes i feministes davant de l'i evitar unadquirits.Amb l'auge de Vox i la possibilitat que s'acabi configurant un govern de coalició amb el PP, les socialistes han tret pit de ladurant la darrera legislatura per l'executiu de Pedro Sánchez -de la mà d'Unidas Podemos- que ha permès la ""; sobretot en matèria de garanties de renda per a les classes més populars. Així, han enumerat l', la(SMI) i l'. A banda, també han recordat els avenços en, ha remarcat Guerra asseverant que un futurible nomenament de Vila com a senadora permetrà. Una tasca que, ha incidit, compaginarà amb el seu paper dea l'Ajuntament. "", ha declarat amb la voluntat d'esdevenir un "" de lesde la ciutadania a les cambres espanyoles.Així, s'ha conjurat a treballar per garantir l'avanç de les obres dels; elper habilitar el desenvolupament del futur barri; i continuar projectant Sant Cugat al món amb l'esport d'elit amb més inversions al Centre d'Alt Rendiment (CAR) Finalment, les dues socialistes s'han conjurat a barrar el pas a qualsevol mena de govern liderat pel Partit Popular i s'emplacen a pactar amb la resta de formacions progressistes del país.