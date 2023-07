Lectures a la Fresca: L'Hostal de les Tres Camèlies

FOTOS Lectures a la Fresca 2023: Les Tres Camèlies Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Foto: Lali Puig Previous Next

La segona de les, "" (13 juliol), dins el Cicle en homenatge a Mercè Rodoreda , ha estat una lectura "pura i dura" en el millor sentit de la paraula. En aquesta ocasiens ha ofert una posada en escena sòbria, amb vuit taules i les seves respectives cadires amb els actors asseguts llegint, amb l'única expressió de les mans i el rostre. Un espai escènic ben travat, amb el rerefons d'un intuït hostal, i diferents elements a sobre la taula que recolzaven, amb objectes, les diferents situacions escèniques. Entre aquests objectes destacava un fanalet amb un toc de llum, que acompanyava la intimitat dels personatges. Totes les accions llegides pels actors estaven reforçades per la jove intèrpret "ombra i agutzil" (Júlia Mariné), que cosia i repartia objectes anant amunt i avall i dient el text de memòria.Una, com cadascuna de les obres de Mercè Rodoreda, però amb un objectiu demolt ben encarnat en cada acció per l'hostaler (), pel clenxinat () i pel captaire (), sense oblidar el frare () dient lletanies amb un perfecte llatí, donant un punt d'humor al conjunt tràgic de l'obra. L'únic que se salvava d'aquest masclisme potser era el trobador Borni (), que amb la seva música i rondalla, que no podia faltar en una posada en escena d'Ignasi Roda, posava unes notes d'esperança a tot aquest desori. Tots ells en el seu paper de lectors i intèrprets experimentats, amb una bona vocalització tan necessària per entendre bé una obra de teatre.Pel que fa a les tres Camèlies que donen títol a l'obra, aquestes són: la mare () encarnant la vella hostalera amb mudesa i sordesa mostrant la seva indignació. Magnífica la caracterització de l'Araceli (que va estrenar l'obra com a directora al Festival Internacional de Teatre de Sitges l'any 1979); la Magdalena, la dona de l'hostaler () tota una lliçó de com s'ha de llegir un text dramàtic; i, la serventa i amant de l'hostaler (), que va rebre al final de la funció el vitrall de reconeixement dels seus companys i de l'Associació Amics de Pedra i Sang, va estar com sempre sobrada en interpretació i lectura, com ja ens té acostumats amb el seu mestratge. Totesi creïbles en els seus papers de dones de tres estrats socials diferents, però amb un punt en comú: el de ser utilitzades com a esposes, serventes i amants, primer per l'hostaler major, el pare mort en circumstàncies dubtoses, i pel fill l'hostaler i marit de Magdalena, assassinat presumptament per ella, també en circumstàncies dubtoses.Les tres Camèlies, la vella, l'esposa i l'amant, són und'una societat que encara té molt camí per recórrer pel que fa a la dona i que molt probablement continuarà havent-hi tragèdies dins unaque malauradament està plena de conformades Camèlies, però amb l'esperança que, obres de teatre com aquesta amb la complicitat de Mercè Rodoreda, facin sortir a la llum lade totes les altres reivindicatives Camèlies.De nou, aquesta segona Lectura ha omplert l'plena de públic a vessar àvid de més Rodoreda, tornant a demostrar el suport massiu que tenen les Lectures a la Fresca. Un cicle que ens ha semblat curt, lluny de la trilogia que havia presentat la directora artística del Cicle,, per aquest any Rodoreda. Esperem que s'esmeni l'any vinent segons paraules de la mateixa regidora de Cultura, Núria Escamilla en comprometre's a fer que la 20 edició de les Lectures a la Fresca sigui un cicle "com Déu mana" . Amén.Àlvar Roda i Fàbregas.