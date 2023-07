El passeig ciclable entre Sant Cugat i Rubí, més a prop que mai

. I és que aquest dimecres s'ha donat el tret de sortida a les obres perque actualment acaba a laAquest, que anirà en paral·lel i contigu a la carretera de Rubí, s'estructurarà sobre unque quedarà segregat del trànsit de vehicles amb. La licitació, tramitada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), costarà prop deAixí doncs, durant els pròxims, el carril en sentit Rubí entre el carrer Prat de la Riba i l'avinguda dels Països Catalans quedaràper les obres i elal lateral superior de la carretera. Per garantir la seguretat del pas, l'Ajuntament ha reconvertit l'aparcament en bateria a cordó.Pel que fa al, a partir de divendresde la carretera de Rubí a l’alçada del Leonardo da Vinci, del Jardiland i del carrer Prat de la Riba, que es traslladaran al lateral de la carretera de Rubí.En aquests moments laja està finalitzada (tram Rius i Taulet – rotonda Hipòdrom/carrer Prat de la Riba); i properament es licitarà l’obra per fer el tram que quedarà pendent (tercera fase): des de l’avinguda dels Països Catalans fins a l’avinguda Via Augusta.A l'altra banda de l'autopista, l' Incasòl ja farà cinc mesos que va adjudicar les obres d'urbanització pel tram que passarà per sota de l'autopista i enxarxarà les rotondes de l'Eroski i Leroy Merlin ; habilitant també una millor connexió amb el sector de Can Sant Joan.