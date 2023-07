“Ens neguem a caure en la dicotomia entre un govern de PP i Vox o un govern liderat pel PSOE. Nosaltres ens vertebrem en la dicotomia de. Amb aquesta declaració ha encetat el santcugatenc Ignasi Bea –número 3 a les llistes del Congrés per Barcelona- la roda de premsa de laper demanar el vot per a lesAcompanyat de la diputada al Parlament, els anticapitalistes hanque no s’ha atrevit a “tocar els interessos dels rics, de la patronal i de l’Ibex-35”. “Aquests anys hem vist elsl’executiu del PSOE i Unides Podem per”, han reblat davant d’unes iniciatives tèbies a favor de les classes populars.Tot i això, els cupaires tenen coll avall que no podenque s’acabi vertebrant unque “declara la guerra als catalans, a la classe treballadora, a la comunitat LGTBI, als migrats i, en definitiva, a tots aquells que no formem part de la seva societat ideal”. Per aquest motiu, s’han conjurat a utilitzarque tenen a l’abast per “”.Davant d’aquesta radiografia, des de la CUP aposten per unque permeti, des del sobiranisme,tot posant en escac el projecte impulsat per les dretes catalanes i espanyoles sota el vistiplau d’ERC. “. El mateix model del Hard Rock, dels Jocs Olímpics d'hivern i del Quart Cinturó”, han denunciat col·locant els republicans a la palestra per compartir l’aposta del “totxo i el turisme”. “”, ha brandat Bea instant a combatre'ls "des de tots els fronts”.Així doncs, els cupaires han fet unaper aconseguir mantenir la seva presència al Congrés que permetiamb l'anhel que desperti una resposta popular. “, han reivindicat des d’una mirada forjada en la promoció defonamentades en unaFinalment, Reguant haamb un futur executiu progressista a Madrid al. “De veritat que hi haurà algú que sigui capaç d’anteposar l’”España Unida” als drets dels pobles?”, ha rematat retòricament.