Lectures a la Fresca: La senyora Florentina i el seu amor Homer

Una, sempre porta a pensar de com podria ser la interpretació gestual dels actors en una representació convencional no llegida, però en el cas que ens ocupa tal com diu l'estimat i gran actor santcugatenc,: "Cal que la veu tingui tota la força perquè el cos el tens limitat. La veu i les intencions és el que predomina. És a través de les intencions que la peça arriba al públic".Temps hi ha per conèixer l'obra, però em voldria centrar en la. Està clar que l'ofici dels actors és inqüestionable. Llegeixen i vocalitzen de meravella, cosa que agraeixes perquè s'entengui bé l'obra, i la limitada gestualitat que els permet el llibret a la mà és adequada i amb la intenció desitjada. Entrades i sortides dels personatges que donaven(a no ser que el polsador de timbre algunes vegades fallava). Els actors s’ho passaven d’allò més bé i gaudien de la situació.Un, amb el braser amagat, tantes vegades espai de conversa entre dones amb algun gotet de moscatell per animar la conversa de la Senyora Florentina (magnífica) amb les seves veïnes: la Júlia), Zoila () i Perpètua () gaudeixen dels personatges respectius i de les interpretacions de manera que arriben a enamorar els espectadors amb la seva gestualitat i xerrameca.I la donzelleta Zerafina () demostrant els seus dots d'ofici que se li reconeix en molts moments quan aparta els ulls del paper imprès, i ho diu de memòria!Carles Martínez, que d'ofici d'actor en va sobrat, fa de la seva interpretació d’Homer, amant poca vergonya, prepotent i covard de sentiments, un personatge finalment odiat que dona peu a la grandesa de Rodoreda trencant motlles en l’àmbit moral.Sense oblidar les delicioses escenes entre Florentina i Francisquet, el mosso d’Homer (molt ben interpretat per) que arriba per enredar la troca i, la deliciosa i divertida escena final entre Zerafina i Miqueló (graciós“machito” interpretat per).Tot plegat unaque la Dolors Vilarasau ha sabut, com sempre, portar-la al seu terreny., amb una nodrida representació d’autoritats i públic a vessar a l', el nostre Grec de Sant Cugat.Ens trobem el pròximals Jardins del Monestir amb una lectura de caràcter ben diferent, la recuperació de “”.