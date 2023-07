El PP carrega contra Vallès per la visita a Puigdemont

Estada al Parlament Europeu acompanyat de @KRLS parlant dels reptes de #SantCugat i de país, compartint una bona estona amb qui fa més de 20 d'anys vam col·laborar plegats exercint de periodistes de proximitat. President, com sempre, tot el meu suport! pic.twitter.com/hbKEadqbvQ — Josep Maria Vallès (@josepmvalles) July 7, 2023

. Si fa tres mesos va venir a Sant Cugat per demanar el vot per Cs als comicis municipals del 28-M , aquest divendres l'exdiputat ha tornat a desplaçar-se a la ciutat vallesana per, aquesta vegada,. Un salt recent que li ha jugat més d'una mala passada durant el transcurs la roda de premsa.Acompanyat del president de la secció local, Álvaro Benejam -que anirà de núm. 3 pel Senat- , el candidat popular per Barcelona a lesha instat a la població a "" sota l'ala del PP per. Així s'ha pronunciat com a representant d'una llista liderada per Núñez-Feijóo que presumeix del seu "".Un sentit, ha afegit en sintonia amb Benejam, que precisament avui no estaria tenint el flamant alcalde de la localitat vallesana,, que està devisitant a l'expresident exiliat Carles Puigdemont. "", han declarat.Pel que fa alsamb l'extrema dreta de, el candidat ha volgut marcar perfil propi i ha negat rotundament ser partidari d'acabar amb el sistema de les autonomies. D'altra banda, en relació amb el rebuig dels blaus a mantenir una taula de diàleg amb el sobiranisme, Martín Blanco ha afirmat que. "Les vies de diàleg no passaran per constituir meses excepcionals o que es doti de privilegis particulars a comunitats autònomes", ha sentenciat.Finalment, respecte a l' acord que s'ha signat aquest divendres entre el govern espanyol i el català pel perllongament de la B-40 , el popular ha celebrat l'avenç "oportú i necessari" pel territori. Tanmateix, en el cas d'arribar a la Moncloa, el candidat s'ha compromès a què l'execució pressupostària per part de Madrid per tirar endavant les obres no perillarà; cosa que no ha pogut assegurar respecte a la resta d'acords en infraestructures que formen part del paquet del pacte bilateral PSOE-ERC.