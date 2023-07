El govern espanyol aposta per una nova connexió amb Rodalies entre el Vallès Occidental i l’Oriental

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) aposta per una. Segons publica aquest divendres la Plataforma de Contractació de l’Estat, el govern espanyol ha anunciat la pròxima licitació del contracte de serveis per a la redacció de l'El document costarà prop d'uni s'elaborarà durant els pròxims 30 mesos. Aquest abordarà laque puguin plantejar-se per entrellaçar la xarxa ferroviària existent i establir una nova connexió de Rodalies entre les línies, permetent facilitar la ruta Sabadell i Granollers.Aquest moviment respon als, i busca donar resposta a lesde mobilitat quotidiana dels ciutadans mitjançant maneres de transport sostenibles, des del punt de vista social, econòmic i mediambiental. En concret, es tracta d'una actuació emmarcada en el “”, document de contingut tecnicoeconòmic que conté la proposta d’actuacions en infraestructura ferroviària i material rodant.El contracte també inclourà la prestació de serveis d’Enginyeria (consultoria i assistència) per a la realització dels esmentats tràmits d’informació pública i audiència a les administracions, anàlisis d’al·legacions i obtenció, en el seu cas, de la declaració d’impacte ambiental, fins a l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu.