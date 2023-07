El festival de música de cambra «Angular» arriba aquest cap de setmana amb més força que mai

Programa: “JOVENTUT I MADURESA”

Programa “VIDA I MORT”

Programa “THE JOY OF LIFE”

Divendres, 7 de juliolClaustre del Monestir21.30 hPreu: 15 € + despeses de gestióVenda d’entrades a santcugat.cat/angularcambra Dins la programació de Viu la Clàssica Sant CugatOrganitza: AjuntamentDaniel Picón, violaArnau Balcells, pianoPrograma• Franz Schubert. “Allegro” del Concert en Do major per a viola• Eduard Toldrà. “Sonetí de la Rosada” dels Sis Sonets (1922)Christian Torres, violíOscar Alabau, violoncelJordi Humet, pianoEl Trio Pedrell es forma el 2012 amb l’objectiu de presentar la música del passat al públic d’avui, tot oferint-ne una lectura contemporània, honesta i apassionada. Com a trio, els seus membres es formen en el Màster de Música de cambra a la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover (Alemanya). El seu repertori inclou autors que van des del Classicisme fins a obres actuals d’estrena.Són premiats en el 24è Concurs Internacional Paper de Música de Capellades, 13è premi BBVA de música de cambra Montserrat Alavedra, IV Concurso Internacional de Música de Cámara Antón García Abril, 9è Concurs Internacional de cambra de les Corts, el concurs Mi Primer Auditorio de la Fundación Più Mosso o l’International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino città Metropolitana. Han actuat en sales com l’Auditori de Barcelona, Palau de la Música, l’Auditorio Nacional de Madrid també han estat convidats a realitzar concerts arreu d’Espanya, Alemanya i la Xina.El seu primer disc “Arrels” els va valer el Premi Enderrock 2018 a millor àlbum de clàssica per la crítica.• Franz Schubert. Sonatensatz D. 28 en Si b major• Felip Pedrell. Nocturn núm. 1 op. 55 (Andante poco lento)• Claude Debussy. Trio en Sol major-Andantino con moto allegro- Scherzo: Moderato con allegro- Andante espressivo- Finale: AppassionatoPreu: 15 € + despeses de gestióVenda d’entrades santcugat.cat/angularcambra Dins la programació de Viu la Clàssica Sant CugatOrganitza: AjuntamentAniol Cirera, violoncelArnau Balcells, pianoPrograma• Johann Sebastian Bach (1685-1750). Preludi de la Suite Núm. 2 en Re menor, BWV 1008 Gaspar Cassadó (1887-1966). Serenade per a Violoncel i piano• Daniel Van Goens (1858-1904). Tarantella Núm. 1, op. 24 per a violoncel i pianoLaura Brasó inicia els seus estudis de cant amb la mezzo-soprano Francesca Roig i continua al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Al llarg de la seva carrera, participa en diferents concursos com el XXXVIII Concurs de Cant de Logronyo, on queda finalista i rep premis extraordinaris; i també en el “59è Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas” on també queda finalista i obté 5 premis extraordinaris.El 2013 fa el seu debut operístic amb el rol de Frasquita de “Carmen” de Bizet, paper que va tornar a interpretar anys més tard al Teatre de la Mestrança a Sevilla. Entre altres actuacions destaquen els rols de Cherubino de “Le Nozze di Figaro” i Zerlina a “Don Giovanni”. Entre els seus propers compromisos destaquen Nella a “Gianni Schicchi” i Liu a “Turandot”.Anna Crexells, per la seva delicada musicalitat, és una de les millors pianistes acompanyants de la seva generació. Apassionada de les veus, treballa com a freelance en teatres d’òpera d’arreu del món, entre ells el Gran Teatre del Liceu. És pianista oficial del prestigiós Concurs Internacional Tenor Viñas de Barcelona. Col·labora amb cantants de la talla de Jaume Aragall, Josep Carreras, Dolora Zajick, Juan Pons, Teresa Berganza, Mariella Devia, i Eva Marton, entre altres.• Rafael Gustavino (1842-1908). Clavel del aire blanco- Ya me voy a retirar- Pampamapa• Igor Stravinsky (1882-1971). Tango• Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Vagabond- Silent Noon- Let beauty awake• Georges Bizet (1838-1875). “Ouverture” de l’òpera “Carmen” – “Comme autrefois”, de l’òpera “Les pêcheurs de perles”• Giacomo Puccini (1858-1924). “Donde lieta uscì”, de l’òpera “La Bohème”• Wolfgang Korngold (1897-1909). “Marietta‘s Lied”, de l’òpera “Die Tote Stadt”Preu: 15 € + despeses de gestióVenda d’entrades santcugat.cat/angularcambra Dins la programació de Viu la Clàssica Sant CugatOrganitza: AjuntamentProgramaFranz LISZT (1811-1886). Années de pèlerinage, Première année (Suisse), S. 160: Núm.6, Vallée d'ObermannEl quintet SenArts s’inicia el 2022 a la ciutat de Barcelona. L'any 2023 guanya el 2n premi de la Carl Nielsen International Chamber Music Competition a Copenhague i el 2n premi del Concurs Internacional de Música de Les Corts de Barcelona, així com el Premi del Públic i el Premi Xavier Montsalvatge d'aquest mateix concurs.Els seus membres, amb una llarga trajectòria conjunta en el món orquestral i cambrístic, han col·laborat amb orquestres com Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Orquestra Simfònica de Catalunya i Barcelona (OBC), Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), Philarmonia Zürich Opernhaus (Akademie), Mahler Chamber Orchestra (Akademie), Musikkollegium Winterthur, Spira Mirabilis, Suisse Romande, Bayerische Staatsoper, Royal Concertgebouw Orchestra. Actualment dos dels seus membres formen part de la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i la resta són membres de la Franz Schubert Filharmonia, ambdues orquestres amb seu a Barcelona, ciutat en la qual el quintet finalment s’ha establert.(La joia de viure)• Franz Danzi (1763-1826). Quintet de vent op. 56 núm. 1 en Si B major (Allegretto- Andante con moto- Menuetto allegretto- Allegretto)• György Ligeti (1923-2006). Six Bagatelles 1953 (Allegro con spirito- Rubato lamentoso- Allegro grazioso- Presto ruvido- Adagio, mesto- Molto vivace, capriccioso)• Paquito D’Rivera (1948)- Aires tropicales- Alborada- Son- Habanera-skipped- Vals venezolano- Dizzyness- Contradanza- Afro.