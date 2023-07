Com va ser la Festa Major de Sant Cugat 2023? Balanç i xifres d'assistència

Principals dades de la Festa Major 2023

Més de 82 entitats organitzadores d'activitats.

Més de 10.000 assistents al Parc Jove per veure Catarres i Figa Flawas. Gran èxit de la nova oferta esportiva per a joves adolescents en aquest espai.

Més de 8.000 persones als concerts de Roba Estesa, Pelukas i De Mortimers a l'Espai d'Arrel. Un espai que ha viscut totes les seves propostes culturals amb més convocatòria que mai, fins i tot a les hores de més calor.

Més de 4.000 persones i 225 paelles participants a l'Arrossada Popular

Més de 2.500 assistents al Paga-li Joan: 70 parelles d’adults i 30 parelles infantils

Més 1.500 persones a l'Estovallada del parc central

Més de 900 botifarres servides a la Botifarrada Popular

Més de 3.000 visitants diaris a la plaça Barcelona.

Més de 1.000 espectadors diaris al nou espai de la Dansa.

Més de 300 espectadors a cadascun dels actes del Celler Modernista.

Més de 2.500 espectadors per ballar a la plaça Can Quitèria amb l’Orquestra Montgrins i gaudir dels dos dies de plaça del Jazz i del dia plaça del swing.

Més de 2.400 assistents a Plaça de l’Om per seguir els espectacles d’òpera, la Lira, l’Esbart o el Grup Mediterrània.

Més de 250 ballarins i músics participants a la Rua Boliviana

Més de 800 persones han passat cada dia per l'espai d'Arreu.

Més de 400 persones han participat en els matins familiars a la plaça d’en Coll.

El Racó Infantil ha estat multitudinari però sense grans cues per la gran quantitat d'oferta.

Multitudinària assistència per veure el Castell de Focs.

Èxit de la tornada de la caseta del Centro Popular Andaluz.

Els puntuals episodis de pluja no van aconseguir evitar que Sant Cugat "ho petés" per la Festa Major 2023 . La ciutadania va respondre multitudinàriament a les més de 170 activitats programades del 28 de juny al 2 de juliol, entre les quals van destacar els grans concerts, l'Arrossada Popular i el ball del 'Paga-li, Joan'. Tanmateix, cal destacar que enguany s'ha celebrat el 30è aniversari de laPel que fa al, que va ser atacat la nit de dissabte per un grup de joves , s'han fet un total de 406 interaccions (273 dones, 130 homes i 3 no binaris); la majoria per agafar material. D'altra banda, les interaccions del-per qüestions etíliques-van sumar-ne 500.Finalment, també cal destacar l'"èxit" del servei d'autobusos extraordinarii i gratuït que, segons el consistori, s'ha consolidat amb més de 700 viatgers com un servei indispensable per a gaudir de la Festa Major de forma segura i sense haver de patir per a una posterior conducció.