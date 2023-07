FGC s'alia amb els drons per revisar l'estat de les infraestructures ferroviàries

Un tècnic operant amb un dron Foto: FGC

Nova vida a una estació abandonada

El perllongament de Sabadell

L', situat a l'antiga estació de Sabadell Rambla de FGC, ha acollit aquest matí unaper la inspecció d'infraestructures ferroviàries a partir dei aprofitar aquests aparells en laLa cita, organitzada pel centre tecnològic-dins del consorci Aero-Train-, compta amb la participació de diversosque s'han desplaçat al Vallès per desenvolupar un projecte que utilitzi vehicles aeris no tripulats per a efectuar, com són la revisió de l'estat de les instal·lacions ferroviàries.Així doncs, l'objectiu ésassociats amb els treballs en alçada i en espais confinats i, alhora,les inspeccions i incrementar-ne laEn una setmana de proves organitzada a l'interior d'aquesta estació -ara reconvertida en un centre de desenvolupament professional ferroviari-, els impulsors del projecte han pogutd'aquests drons fent-los sobrevolar per les andanes i les vies, així com per l'interior dels túnels en desús.En aquesta línia, el director d'FGC Operadora,, ha ressaltat la singularitat de l’Espai Sabadell Rambla que permet fer pràctiques com les d’avui com si fos una estació convencional. "Amb això introduïm una v", ha destacat Juncadella, "especialment en aquelles tasques que requereixen posar el professional en una situació el més semblant possible a la realitat. En aquest cas, un espai amb vies, andanes, trens, la senyalització, la megafonia, el túnel, etc.".Per la seva banda, el responsable de la línia de Robòtica Aèria d’Eurecat,, ha incidit en la importància de fer camí en el projecte: "Cada dia són més les aplicacions resoltes pels drons, però normalment aquestes aeronaus s’utilitzen d’una forma passiva, pilotades i com a mitjà per dotar de capacitats de moviment tridimensional a càmeres i altres sensors, per la qual cosa és clau avançar cap a desenvolupaments més avançats".El Centre de Desenvolupament Professional Ferroviari d’FGC es va inaugurar l’any 2017 aprofitant les instal·lacions de l’antiga estació de Sabadell Rambla, que va quedar en desús amb el perllongament de Sabadell. Des de llavors, aquest renovat espai serveix perquè tant el personal d’FGC com tots aquells cossos vinculats a la gestió de la seguretat i protecció civil puguin posar en pràctica situacions d’emergències ferroviàries.Durant aquests anys, l’antiga estació ha acollit les pràctiques en situacions d’emergències de més de 700 treballadors i treballadores de l’àrea de Producció d’FGC Operadora, com ara maquinistes i agents d’estació, dins del pla de formació interna de l’empresa. Les instal·lacions també s’utilitzen per a la pràctica de tasques de senyalització del personal de manteniment d’FGC.A més, també hi han fet pràctiques cossos d’emergències com els Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques i els Mossos d’Esquadra. En concret, l’any passat, el 2022, l’Espai Sabadell Rambla va acollir les pràctiques d’uns 300 membres dels Departaments d’Interior i de Salut. En total, al llarg del 2022, va tenir activitat formativa durant 165 dies laborables.La posada en pràctica de drons realitzada avui per Eurecat representa un nou tipus d’activitat a aquest espai de Ferrocarrils.L’estació de Sabadell Rambla va deixar de prestar servei l’any 2016, quan es va inaugurar la primera fase del perllongament de Sabadell, amb dues noves estacions, Can Feu–Gràcia i Sabadell Plaça Major, i un nou túnel d’1,5 km que va substituir el traçat fins a Sabadell-Rambla i va permetre un accés millor al centre de la ciutat. Posteriorment, la línia es va ampliar amb la construcció de la segona fase, inaugurada el juliol de 2017, amb 4 km de túnel i tres noves estacions: La Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord.