Polèmica pel mural esborrat de Marta Pessarrodona

"Indignació" dels Ferraters

"Estic molt trist". Amb aquestes paraules el nou alcalde de Sant Cugat,(Junts), s'ha referit al recentment esborrat mural dedicat a la poeta i escriptora santcugatenca Marta Pessarrodona que lluïa una de les façanes de la. "Lamento molt que s'hagi esborrat la il·lustració sense que prèviament s'hagi consultat amb el nou govern", ha exposat Vallès assegurant que es "".Una obra que va ser pintada perl'any-en substitució de l'anterior mural reivindicatiu de l'esport femení per part de l'artista Minuskula- amb la voluntat d'homenatjar la figura de la Filla Predilecta en el seucoincidint amb elAra però, lade nou per incorporar unen homenatge a l'artista plàstic santcugatenc. Una iniciativa originària d'una comissió específica nascuda a partir d'una moció institucional que va ser presentada per Junts al ple ordinari de juliol del 2021.Pel que fa a la polèmica, segons ha pogut saber, davant de la "" dels fets, aquest matí el flamant govern local s'ha dedicat a estudiar el motiu de l'esborrada i, després de consultar-ho amb els tècnics de l'àrea fins ara encapçalada per la regidora republicana-amb qui ara són companys de govern-, s'han adonat delsa l'espai amb Pla-Narbona.En qualsevol cas, l'anunciada futura regidora de Cultura,, ha avançat a aquest mitjà que "" restituir el mural o projectar una altra mena d'homenatge a Pessarrodona en algundesprés de la desaparició de l'obra que ha agafat desprevinguda inclús a la pròpia poetessa santcugatenca.Per la seva banda, l'ha carregat contra l'incident. "Estem molt. No ho entenem i ens posem a disposició de qui calgui per recuperar (exigim fer-ho) el mural. Marta Pessarrodona es mereix aquesta representació", han sentenciat des de l'entitat cultural.