Obren un crowdfunding per sufragar la multa de l'acció pel Bicitúnel de Collserola

📢 Des del BACC donem suport a @bikevidrera a la recollida de diners per pagar la multa que els van imposar arrel de la darrera acció per reivindicar el bicitunel de Vallvidrera.



🙌 Ajuda’ls a fer-li front amb un bizum! ⤵️



🤝 Gràcies! pic.twitter.com/blBpqzfIEW — Bicicleta Club de Catalunya | bacc (@bacc_cat) June 26, 2023

🚲 VÍDEO | Clam ciclista: tornen a ocupar els túnels de Vallvidrera per exigir el bicitúnel de Collserola https://t.co/yFZU4WKuFj pic.twitter.com/4qvp374wKC — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) April 25, 2022

Més accions a la vista

. Aquesta és la sanció econòmica total que han rebut alguns delsque van participar el passat mes d'abril en unaemmarcada en laper la construcció d'un Bicitúnel que permeti habilitar una connexió ciclable entre el Vallès i Barcelona per sota de la serra de Collserola Davant d'aquesta acció que pretenia rememorar l'efemèride de la multitudinària marxa ciclista de fa més d'un any , els Mossos d'Esquadra van acabar identificant trezte del mig centenar d'activistes participants i, ara, aquests han rebut una multa de 200 euros cadascun. "2.600 euros és el que costa manifestar-se per una", han denunciat des de la plataformaa través de les xarxes socials.Així doncs, davant d'aquesta condemna, l'entitat ha posat en marxa unper pagar la quantitat imposada. "Ajuda'ns a fer-li front iperquè el bicitúnel de Vallvidrera vegi la llum", reivindiquen en un comunicat que ha rebut el suport del BAAC.Segons han explicat fonts de BikeVidrera a, "aquesta mena de coerció no ens atemoreix sinó ans contrari,". En aquest sentit, satisfeta pel, l'entitat ja està organitzant noves accions de cara a les pròximes setmanes per afins que el Bicitúnel no sigui una realitat.Cal recordar que malgrat fa un any l' Ajuntament de Barcelona ja va descartar un projecte en aquest sentit que s'havia presentat als pressupostos participatius de la ciutat per incompliment dels criteris tècnics; posteriorment la Generalitat va acabar agafant la torxa i es va comprometre a estudiar la viabilitat de la proposta. A hores d'ara, encara sense avenços.