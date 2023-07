L'Ajuntament denuncia el robatori de coure als camps de la Guinardera

Lava patir la matinada d'aquest diumenge unen menys d'un mes. Tal com ha pogut avançar CugatMèdia, les instal·lacions on entrena ela tocar del Centre Comercial van tornar a ser saquejades de tot elque subministrava la il·luminació d'ambdós camps.Davant d'aquests fets, segons ha pogut confirmar, l'Ajuntament ha mogut fitxa i hael robatori als Mossos d'Esquadra. A més a més, el nou govern de Junts està valorant actualment ampliar elsa l'entorn de l'equipament com, per exemple, instal·lant més càmeres o augmentat la presència policial.