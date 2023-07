Torna l'Escola d'Estiu de formació política de Cal Temerari

Programa de l'Escola d'Estiu de Cal Temerari:





- Dissabte 8 de juliol a les 10 h: Xerrada sobre la CNT amb Ferran Aisa



- Dissabte 8 de juliol a les 12.30 h: Xerrada sobre habitatge amb Josep Vique i Mariona Bota.



- Dissabte 8 de juliol a les 16 h: Xerrada sobre macroprojectes amb Bernat Lavaquiol i Berta Vidal



- Dissabte 8 de juliol a les 18.30 h: Taller d’acompanyament en el dol amb l’Associació Abilis



celebrarà aquest cap de setmana, del, la seva. Unesque donaran el tret de sortida aquest divendres amb unsobre laconduït per, número 2 de la CUP al Congrés dels Diputats per Barcelona.A banda, també se celebraran diversesrelacionades, per exemple, en l'. En relació amb aquesta última, es comptarà amb la participació de, portaveu de la campanya STOP JJOO i de la santcugatenca, militant d’Arran.A més a més, l'Escola també oferirà uni una rutade la mà de l'historiador local"Des de Cal Temerari reivindiquen la importància de laper tal de ser capaços dea partir d'uns fonaments teòrics forts", han informat a través d'un comunicat.