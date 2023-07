El PSC enceta una nova etapa per construir un «gran projecte alternatiu» per a Sant Cugat

Inici de nova etapa

"Lamentem molt aquestque no hauria de néixer d'un '' de carteres ni competències, sinó del que necessita i es mereix". Amb aquestes paraules, elha exposat la seva "" respecte als seus excompanys d'executiu per unque qualifiquen d'"".En aquesta línia, la portaveu socialista,, considera que resulta "" que ara els republicans hagincontra el qual s'havien afrontat des de l'alcaldia. "", ha afegit respecte a un pacte que, asseguren, no ha aconseguit blindar totes les polítiques progressistes encetades pel tripartit (ERC-PSC-CUP) i que serà netament "contradictori" amb projectes com el Ragull Centre, La Mirada o l'Anella Verda.Així doncs, els socialistes asseveren que es tracta d'un cartipàs "que haurà d'afrontar la ciutat". Entre d'altres, han carregat contra l'estructuració i lògica competencial del mateix amb àrees "barrejades i fetes a mida de les persones"; amb una presència simbòlica de dones que "retrocedeix" en igualtat i lideratge femení; que elimina i desvirtua la tinència de Promoció Econòmica i el Comissionat d'Emergència Climàtica; o que redueix el pes d'Urbanisme."Amb regidories creuades, les tres formacions del tripartit vam estar més unides que no pas aquest cartipàs on Junts i ERC dependran exclusivament dels seus. Serà un", ha augurat el regido. "No hi haurà interlocució entre ells i la ciutat ho patirà", ha sentenciat.Respecte al futur immediat davant de la patacada electoral del 28-M que els ha deixat a l'oposició i amb la dimissió del primer secretari Pere Soler , el PSC s'ha conjurat a encetar unaa mig i llarg termini.Unque es vertebrarà en-que encapçalaran els tres regidors socialistes al plenari- amb l'objectiu de començar a definir el programa electoral del 2027. Aquest full de ruta, que comptarà amb el suport de la nova coordinadora del grup municipal, Sílvia Trabalón , es dibuixarà trepitjant carrer i fent trobades constants amb veïns, entitats i associacions del municipi.Pel que fa a la resta del mandat, els socialistes anuncien que duran a terme una "quan calgui fer-ho"; en relació amb, sobretot, la defensa de les iniciatives impulsades durant els darrers 4 anys.