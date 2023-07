Àngel Segura, revalidat com a cap local de la JNC de Sant Cugat per unanimitat

- Junts per un nucli local més cohesionat i dinàmic. Crearem nous espais de participació de la militància, farem més reunions amb les entitats i associacions de la ciutat, desplegarem campanyes temàtiques per donar a conèixer el nostre projecte de ciutat i reforçar l’obra de govern de Junts per Sant Cugat.- Junts per créixer en nombre de militants. Volem créixer encara més,amb un equip més potent, més plural i més vertebrat amb la ciutat. Volem tenir presència en tots els barris, sectors i àmbits de Sant Cugat.- Junts per un projecte reforçat, a peu de carrer. Perquè la proximitat és la nostra fortalesa, realitzarem molta més activitat orientada a la ciutat.- Junts per governar Sant Cugat. Participarem en el dia a dia del Govern de Sant Cugat. Hi serem aportant tot el talent, la il·lusió, el compromís i l’expertesa jove i renovada de la JNC Sant Cugat. Farem realitat el nostre projecte de benestar i progrés per la ciutat.- Junts per ser arreu, en tot moment. La nostra presència públicaaugmentarà encara més. Acompanyant i enfortint l’obra de govern que es farà. Continuarem fent actes, en farem més, amb nous formats i també repetint d’anteriors. Realitzarem també un activisme rigorós, a l’estil de la JNC.- Junts per enfortir la JNC, per seguir consolidant la joventut política de referència. Creixerem, ens consolidarem encara més i col·laborarem amb Junts per Sant Cugat per posar les bases d’una majoria absoluta a les properes eleccions municipals. Aquest és l’objectiu principal pel qual treballarem dia rere dia.Farem ciutat, farem país i també farem partit. El nostre projecte creixerà. Ho farem bé, ho farem junts i ho farem per Sant Cugat i per Catalunya. Estem en acte de servei.