VÍDEO | Un camió s'incendia enmig de la B-30 a Sant Cugat

⚫ Un camió que crema a la B-30 a Sant Cugat ➡ Tarragona talla la via mentre es procedeix a l'extinció del foc. De moment, 3 km de #retencions



⚠ Precaució per l'efecte tafaner tant a la B-30 com a l'AP-7#SCT

Uns'ha incendiat aquest matí a l'autopista de laal seu pas per-direcció Tarragona-. El vehicle ha començat a ser engolit per les flames al voltant de les 8 h i las'ha pogut observar des de diversos punts de la ciutat vallesana.Davant d'aquest incident, que ha obligat atot provocantde més de 3 quilòmetres, quatre dotacions des'han desplaçat fins al camió afectat per extingir el foc.Afortunadament no s'han hagut de lamentar ferits.