Bretolada contra els Caparrots de Sant Cugat: segrest i caps malmesos

Les reaccions

De la Festa

Major n’esperem la màxima alegria i participació, però també màxim civisme i respecte pel nostre patrimoni cultural, i espai i mobiliari urbà. Malauradament hi ha @caparrots_cugat que han estat malmesos fa unes hores. Lamento aquests fets. Cuideu allò que és de tots!! pic.twitter.com/84oyrakuQ4 — Josep Maria Vallès (@josepmvalles) June 29, 2023

Un diable carregant amb la pota del Boc de Can Vernet Foto: Sergi Baixas

. Ahir al vespre, durant el transcurs del, els caps santcugatencs de la directora teatral i del propietari del Baobab van serd'unaper part, presumptament, d'un grup d'adolescents.Segons ha explicat la presidenta dels Caparrots, uns joves hauriendiversos caps que estaven plantats a la llotgeta del Monestir. Uns fets que s'haurien produït entre les diverses actuacions de les entitats de la cultura popular malgrat, assegura, haver-hi vigilància a l'indret.En arribar el seu torn per sortir a actuar a la plaça d'Octavià, van adonar-se que els caps estaven, alguns d'ells amb seriosesque requeriran tasques de. Però l'ensurt va anar inclús un pas més enllà. En faltava un.Així doncs, els Caparrots van dirigir-se ràpidament a la Coordinadora d'Entremesos i van demanar quetot informant des de dalt de l'escenari que. Poc després, un grup de joves va aparèixer amb el cap i el vantot reconeixent que se l'havien estat emprovant per fer-se fotos. Això sí, van negar que ells haguessin estat els responsables del segrest i dels danys ocasionats.Els Caparrots s'han reunit aquest matí amb la Coordinadora, Entremesos i l'àrea de Cultura de l'Ajuntament per. Malgrat que inicialment s'havia apuntat que hi havia dos caps "" i que no podien tornar a sortir al carrer, finalment sí participaran de la resta d'actes de la Festa Major."Lamentem l'incident i entenem que ha de servir per conscienciar la població que Gegants, Caparrots i altres elements de la cultura popular formen part del patrimoni de la ciutat", han informat a través d'un comunicat.Per la seva banda, l'alcaldeha publicat una piulada a través de les xarxes socials on ha lamentat els fets. "De la Festa Major n’esperem la màxima alegria i participació, però també, espai i mobiliari urbà. Cuidem allò que és de tots!".Ahir també va sortir mal parat el Boc de Can Vernet dels Diables que, durant el Seguici de Sant Pere, va patir un accident en topar amb un fanal. El resultat? Una pota seccionada.

