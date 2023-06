El Seguici i la Taula de Salut Mental donen el tret de sortida a la Festa Major

El Seguici no falla

. Enguany, després delde la Mostra d'Entremesos, laha donat el tret de sortida a la Diada local amb un reivindicatiuon han reivindicat la necessària visibilització de la importància de les cures i l'atenció de la salut mental, especialment després de la pandèmia.Així doncs, membres de les associacions Afatrac, Assadega'm i Alcohòlics Anònims han pujat al balcó de l'Ajuntament per dirigir-se a la ciutadania amb un esperançador i pedagògic missatge. En un emotiu parlament, Ricard, Modest i Rosa, han demanat que Sant Cugat s'erigeixi com a "" per protegir i donar resposta a les necessitats del col·lectiu. En aquesta línia, també han tingut un record per a totes aquelles persones ambque durant el transcurs de les festes es quedaran tancades a casa. "", han reivindicat amb força abans de signar el Llibre d'Honor.Per la seva banda, abans de donar pas al pregó, el nou alcalde(Junts) ha volgut remarcar que la Festa Major d'enguany permetrà "omplir les places i carrers de color, cultura popular, música i esports" de la mà de la "indispensable participació" de les entitats locals.Un any més, elde la cultura local han lluït amb esplendor per Sant Pere. La ruta, que ha començat a l'avinguda de Cerdanyola, ha recorregut el centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de la Vila.Els Trabucaires, els Diables, els Gegants, els Caparrots, el Galop, el Ball de cintes, el Ball de panderos, el Ball de cercolets, el Ball de bastons i els Gausacs han meravellat la ciutadania amb les seves actuacions particulars. Tant han estat les ganes de tornar a sortir al carrer que el pobre Boc de Can Vernet ha quedat coix després de topar amb un fanal.Ara, fins al pròxim 2 de juliol, tots els barris de la ciutat s'ompliran de joia i alegria amb un ampli programa participatiu de més de 170 activitats que s'han organitzat de la mà de les entitats del municipi. Entre d'altres, hi ha 78 propostes de música en directe, 65 propostes escèniques i de cultura popular i 22 esportives.