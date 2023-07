VÍDEO | Cacen el conductor que burlava reincidentment el peatge dels Túnels de Vallvidrera

Denunciem un conductor per saltar-se el peatge dels Túnels de Vallvidrera, fer avançaments per llocs prohibits i conducció temerària. Les càmeres de seguretat el van enregistrar diverses vegades en els darrers tres mesos pic.twitter.com/9JdvueCSBQ — Mossos (@mossos) June 27, 2023

que, en els últims tres mesos, burlava de forma reincident el. Els Mossos van caçar-lo in fraganti el passat 22 de juny després de dissenyar un dispositiu a primera hora del matí en coordinació amb els serveis de manteniment i de control de l'autopista.A part de denunciar-lo per no pagar la tarifa del peatge, també l'han denunciat per efectuara l'interior del túnel utilitzant el carril central que està tancat a la circulació. Així doncs, se l'acusa per no mantenir la distància de seguretat amb la resta de vehicles, no pagar el peatge i conducció temerària.