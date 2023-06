Condemnat per unanimitat l'assassí en sèrie de persones sense llar detingut a Sant Cugat

El jurat ha condemnat per unanimitat l'acusat de matar tresdurant el confinament per la Covid-19. L'assassí ja va reconèixer els fets fa dues setmanes i va acceptar la pena total de 63 anys de presó: 20 per cada delicte d’assassinat i tres més per delictes contra la integritat moral. No obstant això, només complirà com a màxim 40 anys per l'atenuant d'haver comès els assassinats sota els efectes de drogues i alcohol. Cal recordar que l'agressor també va intentar fugir de la presó L'escrit d'acusació de la fiscalia apuntava que l'agressor, "a la vegada que els matava els humiliava perquè per l'acusat no valien res". Una versió que també s'ha recollit en les acusacions particulars dels representants de les víctimes i de la Fundació Arrels: "Els van matar perquè l'acusat pensava que no mereixen viure i que havien de morir pel fet de ser pobres i vulnerables"."Violència desmesurada i gratuïta"Els assassinats van tenir lloc durant el mes d’abril del 2020 amb una " violència desmesurada i gratuïta ". L’acusat, amb problemes de drogoaddicció, va matar tres sensesostre a tres punts diferents de l’colpejant-los elamb pals.Segons la Fiscalia, cap a les 2 de la tarda del 16 d'abril, l'home, que aleshores tenia 35 anys i no tenia permís de residència, va agredir amb una barra de ferro un home de 22 anys al voltant de l'Auditori de Barcelona. La barra procedia d'un encofrat i tenia una de les puntes corbades. Li va colpejar el crani mentre dormia.Cap a les 00.40 hores del 18 d'abril, l'acusat va agredir amb un pal un altre sense llar al carrer Casp amb. Li va donar fins a sis cops al cap mentre la víctima dormia. Per últim, cap a les 11 de la nit del 27 d'abril, va colpejar amb una barra de ferro similar a la primera un altre indigent prop de la, al carreramb. L'home va ser arrestat el 28 d'abril en una caravana on vivia a les Planes (El fiscal recorda que les tres víctimes dormien al carrer i ereni no van poder demanarperquè no hi havia gairebé ningú a la via pública a causa del confinament. Segons els, l'acusat patia unno especificat i trastorns greus per consum d'estimulants, marihuana i alcohol que l'afectaven de forma lleu les seves capacitats cognitives i volitives.