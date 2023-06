Què és l'IAAC?

, un projecte dissenyat per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), ha estat guardonat amb els. La Comissió Europea va reconèixer la iniciativa construïda enmig de-a les instal·lacions de Valldaura Labs- amb unen la categoria "Donar forma a un ecosistema industrial circular i donar suport al pensament del cicle de vida".Així, la iniciativa catalana va aconseguir imposar-se a més de 1.400 projectes de la Unió Europea i els Balcans Occidentals i va rebre unper a donar suport al desenvolupament i la promoció del projecte.I és que Tova és ela partir d'una "crane WASP". Aquest va néixer de la recerca desenvolupada per un grup d'estudiants i professionals del Postgrau en Arquitectura d'Impressió 3D, durant l'Any Acadèmic 2021/2022, per a trobarEl prototip, completat amb materials de terra d'origen local, certifica les, en resposta als desafiaments climàtics actuals i les emergències residencials.L'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) és un centre de recerca, formació, producció i comunicació situat a Barcelona, amb 22 anys d'activitat. El seu objectiu és liderar la missió d'imaginar l'hàbitat futur de la nostra societat i construir-lo en el present.