L'oposició, crítica amb el pacte de govern de Junts i ERC

sembla estar satisfet pel pacte de govern entre Junts i ERC anunciat durant les últimes hores . Un acord que dotarà l'executiu de l'alcalde Vallès de(amb 13 dels 25 regidors del plenari) garantint l'estabilitat necessària per al mandat 2023-27.Des del, excompanys de govern d'ERC, la nova portaveu socialistaconsidera que el. A més a més, Vila també ha lamentat que s'hagi eliminat la tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica i que se separin les competències de Comerç, Empresa i Ocupació. "Fer-ho és no entendre l'economia productiva en el seu conjunt per generar oportunitats i progrés social per Sant Cugat", ha asseverat. "Com aseguirem al costat del teixit productiu i treballarem perquè no s'aturin els projectes compartits i de futur que vam cocrear i construir".D'altra banda, el regidor de la coalició d', ha reiterat que s'hagi "per defensar la feina feta per l'executiu anterior ambi imaginar un futur millor per Sant Cugat".Des del, consideren que el "" davant d'uns partits que es censuraven les seves respectives polítiques. En aquesta línia, el portaveuassevera que Vallès ha escollit el ", aprofitant-se de la debilitat d'ERC després de la davallada electoral i la dimissió de Mireia Ingla ". En aquesta mateixa línia, afirma que els resultats del passat 28-M van "deixar molt clar el càstig" al model de ciutat plantejat pel tripartit. "Fa l'efecte que els regidors d'ERC han canviat els principis que han defensat els darrers quatre anys per quatre seients al govern municipal, fent primer el manteniment de la cadira als seus principis polítics", ha reblat Benejam. Tanmateix, el popular també ha lamentat que Junts no hagi estat "valent" per intentar governar en solitari buscant acords puntuals amb la resta de formacions. Així, s'emmarquen a desenvolupar una "" tot i ser ferms a l'hora de plantar-se contra les iniciatives plantejades per l'anterior govern d'esquerres.Finalment, des de, el regidortambé ha qualificat l'anunci de "trista notícia pels interessos de Sant Cugat". "Junts ven els seus vots a les polítiques d'ERC traint els seus votants. Els electors van castigar ERC perdent prop de la meitat dels vots respecte a l'any 2019 i ara Junts es rendeix als seus peus. Vox els farà front amb una oposició ferma", han sentenciat en una piulada.A hores d'ara, laencara no s'ha pronunciat.