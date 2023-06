Els Catarres

Laens obligarà, un any més, a sortir de casa per cantar, ballar i. Aquí, et presentem un recull d'alguns delsd'aquestque no et pots perdre per res del món!Amb una àmplia i diversa programació que comptarà amb prop d'una, els principalsd'enguany seran tres:Els Catarres presentaran el seu últim disc "Diamants" a l'Espai Jove (Parc de Can Vernet) el pròxim divendres 30 de juny a les 23 h.Pep Velasco i Xavier Cartanyà presentaran el seu nou disc de música urbana i llatina "Joves Tendres" a l'Espai Jove (Parc de Can Vernet) el pròxim dissabte 1 de juliol a les 00.30 h.Les joves tarragonines ompliran amb els seus himnes l'Espai d'Arrel (Plaça d'Octavià) el pròxim 1 de juliol a l'01:00 h.A banda dels tres principals, també destacaran els concerts de:(dimecres 28 de juny a partir de les 20 h al Parc de Can Vernet)(dimecres 28 de juny a les 21 h a l'Església del Monestir)(dimecres 28 de juny a les 21.30 h al Celler Modernista)amb David Alegret, Marc Sala, Laetitia Barbera i Josep Burforn (dimecres 28 de juny a les 21.30 h a la plaça de l'Om)(dimecres 28 de juny a les 23 h a la plaça d'Octavià)(dijous 29 de juny a partir de les 21 h la plaça de Can Quitèria)(dijous 29 de juny a les 21 h al Celler Modernista)(dijous 29 de juny a les 22.30 h a la plaça de Barcelona)(dijous 29 de juny a les 22.30 h al Parc de Can Vernet)(dijous 29 de juny a les 23 h a la plaça d'Octavià)(dijous 29 de juny a les 00 h a la plaça de Barcelona)(dijous 29 de juny a les 00 h al Parc de Can Vernet)(divendres 30 de juny a les 19 h a la Sala Clavé de la Unió Santcugatenca)(divendres 30 de juny a les 21 h a la plaça de Can Quitèria)(divendres 30 de juny a les 21 h al Celler Modernista)(divendres 30 de juny a les 23 h a la plaça de Can Quitèria)(divendres 30 de juny a les 23.30 h a la plaça d'Octavià)(divendres 30 de juny a les 0.45 h al Parc de Can Vernet)(divendres 30 de juny a les 01.45 h a la plaça d'Octavià)(divendres 30 de juny a les 2 h al Parc de Can Vernet)(dissabte 1 de juliol a les 12.30 h al Celler Modernista)(dissabte 1 de juliol a partir de les 22 h a la plaça de Barcelona)(dissabte 1 de juliol a les 22.30 h a la plaça d'en Coll)(dissabte 1 de juliol a les 02 h al Parc de Can Vernet)A banda, també cal assenyalar les propostes musicals de la Festa Major Alternativa amb la participació de