De rivals a companys: així s'ha cuinat el pacte de govern entre ERC i Junts a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès 2023 Totes les dades Cens total: 66.681 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 38.926 58,37% Abstencions: 27.755 41,62% Vots nuls: 379 0,97% Vots en blanc: 646 1,67% Partit Vots % Regidors

Després de setmanes de negociació, moltes reunions, trucades i trobades,han fet públic el pacte de govern aSi fa quatre anys ERC defensava el govern del canvi després dea la ciutat, i Junts era crític amb moltes de les decisions que prenien els republicans, juntament amb PSC i la CUP, ara han apartat les discrepàncies i els dos partits independentistes han trobat els punts el comú necessaris per governar plegats. Precisament, l'actual alcalde ha asseverat que "vam ser crítics amb el govern tripartit, però ara és diferent, perquè ara estem parlant només amb un partit, amb ERC i amb qui vam intentar explorar un govern fa quatre anys". Vallès també ha remarcat quemés votada el 28 de maig. "És el que ha votat la ciutat" i "amb qui estem més pròxims ideològicament", ha recordat."No som socis de govern, som companys i companyes d'unde govern", ha vindicat el nou batlle juntarie. "Primer som persones i el diàleg amb el Bernat ha estat moltarribar a acords".Per la seva banda, el portaveu republicà ha defensat quei és rellevant fer-ho"; tot vindicant el "consens i l'escolta activa en què es fonamenta l'acord per a no deixar a ningú enrere". I encara més "si ho fas en un context global complex que justament estem aquí per aportar solucions". "El nostre objectiu ésde la ciutat en un moment quan es decidirà el futur de la ciutat i posar sobre la taula les mancances que encara té i seguirem fent la feina que s'ha fet durant quatre anys amb l'accés a", ha afegit el líder d'ERC.Tant Vallès com Picornell han insistit en el fet queque s'ha debatut molt pensant sempre amb la ciutat. Durant les últimes setmanes, s'han fet diverses reunions on, d'una banda, s'han treballat elsde com entenen la ciutat i, de l'altra, s'han treballat unsper tirar endavant propostes i projectes.