Territori adjudica les obres de connexió entre les línies de FGC del Vallès i el Baix Llobregat

El Departament deha adjudicat, per un import de 300 milions d'euros, l'obra principal per connectar les línies Llobregat - Anoia, de Manresa i Igualada, i Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) . La línia de Manresa i Igualada s'allargarà de la, on acaba actualment, fins a l', on enllaçarà amb la línia del Vallès.El nus comunicatiu, que, inclou la construcció d'un: Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia. A més se'n reformaran dues de ja existents, la de plaça Espanya i l'actual de Gràcia de la línia del Vallès. Els treballs s'han adjudicat amb un, amb la previsió que comencin a finals d'estiu.Sumant-hi la inversió de les tasques de desviament de serveis que estan en marxa i la resta de projectes impulsats, l'actuació comportarà una, segons informa l'executiu català.A més de l'obra d'infraestructura que ara s'adjudica, el Departament de Territori treballa en els projectes d'. Paral·lelament i de manera prèvia a l'inici dels treballs de perforació del túnel, es durà a terme unaa més de 13.500 habitatges, locals i garatges, per garantir als propietaris un document fidel del seu estat.El Govern confia que l'obra millori el servei ferroviari i obri noves possibilitats en la, ja que les noves estacions facilitaran l'intercanvi amb l'L5, el tramvia i altres línies d'FGC. Territori preveu quecada any i permetrà estalviar prop de 2.700 tones de CO2 anuals. Alhora es preveu un estalvi d'una mitjana 4,5 minuts de recorregut als usuaris.Actualment estan en marxa les tasques per al desviament dels serveis més rellevants afectats per l'obra principal en tres àmbits: laentre el carrer de Llançà i el carrer de Vilamarí, on s'ubicarà el pou d'atac de la tuneladora que perforarà el túnel; la futura estació d'Hospital Clínic, i la nova estació de Gràcia. Aquests treballs compten amb un pressupost de 6,5 milions d'euros.