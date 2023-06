Prova pilot del pla contra els incendis forestals de la Diputació al Vallès Occidental

Vehicles dels agents cívics que participaran en el PVI Foto: ACN/Albert Hernàndez

Elde la Diputació de Barcelona impulsa aquest any un, una prova pilot que es durà a terme a l'Alt Penedès, el Garraf i eli que implicarà elsamb la finalitat de fer tant tasques de vigilància als boscos, alertar de qualsevol foc i informar i sensibilitzar per prevenir-los. La Diputació destinarà gairebéen el PVI durant la campanya d'aquest estiu.Així, el nou pla fa una transició cap a la, implicantrepartits en sis unitats mòbils que faran tasques de prevenció entre la ciutadania i es preveu arribar a les 123instal·lades; elements que s'afegeixen a les eines ja existents com elsi les. Segons, cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, els agents cívics són "grans coneixedors del territori i de la seva gent", i les càmeres garantiran el suport a les ADF "en un mínim de 1.000 activacions de vigilància preventiva en els dies de màxim risc"., diputat d'Espais Naturals en funcions, ha explicat que la implantació d'aquestes mesures respon aper part de la ciutadania, lai el contextEl PVI de la Diputació de Barcelona implica. Es preveu que la iniciativa que ara s'aplicarà a tres comarques de la demarcació s'estengui a la resta de manera progressiva.El Pla va entrar en vigor dimecres passat i s'allargarà fins al pròxim, tot i que es podria allargar en funció de la situació.La presentació del Pla es va fer a l'Àrea de Rocamur-Marquet de les Roques, al, on aquest 10 d'agost farà 20 anys que es va declarar un incendi que va cremar unes, més de 1.000 d'espai protegit, i van morirAquell foc va "marcar molt" la població vallesana, com ha recordat la tinent d'alcalde i regidora de Protecció Civil de Sant Llorenç Savall,: "Quan es veu una columna de fum o un helicòpter es posa la pell de gallina", ha afirmat.