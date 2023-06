Prohibit llençar petards a Valldoreix, la Floresta, les Planes i part de Mira-sol

Elha recordat a través de les seves xarxes socials, davant de la proximitat de la celebració de la, que la llei de prevenció contra els incendis forestals marca la prohibició de llençar cap mena deo encendre fogueres a menys de 500 metres d'una zona boscosa.Això fa que no hi hagi cap punt, en tot Valldoreix, on es puguin llençar petards o coets, ni encendre. Aquesta situació afecta també als barris dei una part deAquesta prohibició, però, no sempre es compleix per part del veïnat d'aquestes zones. És per això que en els últims dies han ressorgit diverses campanyes que volen, inclosa unaa La Floresta, que demana a l'Ajuntament que prengui mesures per una "prohibició real", mitjançant cartells, megafonia i cartes. En aquesta campanya, a més del risc d'incendi, també es demana tenir consciència delque provoquen els petards a persones i animals.Per altra banda, l'està duent a terme, des de fa uns dies, una campanya de conscienciació sobre el perill que es declarés un incendi a Collserola. El passat 20 de juny van reclamar al Consell Consultiu del Parc de Collserola que es facina tots els barris de muntanya als nou municipis de Collserola la propera tardor i hivern. L'associació és molt crítica amb laque duu a terme el Consorci del Parc, fins al punt de qüestionar la seva utilitat si no fa la tasca que li correspon.