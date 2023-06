La 19a edició de les Lectures a la Fresca retrà homenatge a Mercè Rodoreda

Programació 2023

(Mercè Rodoreda): dijous 13 de juliol a les 22 h als Jardins del Vallès a l'espai dels Castanyers Cartes i Flors (Mercè Rodoreda): Lloc i data a determinar

Lesretran homenatge a la poeta, la "joia de la Corona Literària de Catalunya". Unaque, per ara, només podrà organitzarI és que la directora del projecte,, ha exposat el "" amb que s'ha topat enguany per part de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat després dei d'haver-los "" sistemàticament a l'hora de trobar solucions fins als dies previs de les eleccions municipals del 28-M. "Estic molt", ha lamentat Vilarasau apuntant directament a l'actitud de la tinenta de Cultura sortint,(ERC), que els ha "".Així doncs, davant la, a hores d'ara el certamen cultural només podrà celebrar dues lectures; tot i que ja s'ha reclamat al nou alcaldeque n'habiliti la tercera al setembre i, si pogués ser a l'espai de la Biblioteca del Mil·lenari, millor. Per la seva banda, el juntarie, que tan sols fa dos dies que ha estrenat executiu, s'ha compromès a estudiar-ho."Volem una cultura elitista i de noms? O realment volem una cultura que aporti progrés, coneixement i gaudi per a tothom?, ha qüestionat Vilarasau en relació amb la continuïtat d'aquests cicles. "El més important de les lectures és el vostrei demostrar que la", ha reivindicat la directora respecte a l'"aportació" que aquest projectesuposa pel poble.A la roda de premsa, que s'ha celebrat aquest dimarts a la terrassa del, també han participat la poeta i biògrafa santcugatenca de Rodoreda,; la dissenyadora del vano d'enguany,; l'actriui els directors de la segona i tercera lectura,