Superman sobrevola Sant Cugat

"És un ocell? És un avió? No! És". El famós personatge de la capa vermella i malles blaves aterra en unaalfins al pròximI és que l'-creat per Jerry Siegel i Joe Shuster- compleix enguany. Per aquest motiu, el centre vallesà exposarà l'evolució de l'alter ego desegons les diverses vinyetes publicades al llarg del temps.A més, també es podran veure tires de premsa, fragments de pel·lícules, sèries i merchandising del líder de la Lliga de la Justicia.