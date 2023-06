Els col·legis electorals de Sant Cugat:

Un total depodrana les eleccions generals del pròxim diumenge. Per a qualsevol consulta en relació amb el cens electoral, l'Ajuntament ha facilitat un telèfon de contacte al 010 d'Atenció Ciutadana (900 104 941 si es truca des de mòbil o de fora del municipi) i un formulari en línia al web municipal.Les possiblesrespecte a inclusions o exclusions al cens es podran realitzar de forma presencial i amb cita prèvia fins al 12 de juny a qualsevol de les OAC de l’Ajuntament (centre i districtes).Les persones que desitginja ho poden sol·licitar a partir de l' Oficina del Cens Electoral L’Ajuntament habilitaràrepartits arreu de la ciutat. Només hi hauràrespecte a les darreres eleccions municipals celebrades el 28 de maig: el col·legi electoral situat a les piscines del Parc Central s’elimina –per tal de no interferir amb el servei de piscina- i les seves dues meses passaran al col·legi electoral de l’escola Joan Maragall (que ja va funcionar com a col·legi electoral les darreres eleccions del 28-M); i el de l'escola Pins del Vallès s'elimina arran de les obres que s'estan fent al seu accés i passarà al col·legi electoral de l'institut Leonardo da Vinci. Per tant, es manté el mateix nombre de meses (90) però s’elimina dos col·legis electorals (passen de 37 a 35).