Diversitat cultural:

Diversitat de les famílies i LGTB:

. Enguany, unadede la ciutat que cursen 5è i 6è d'Educació Primària -és a dir,- tenien l'encàrrec de presentar unper. I després de mesos de treball que s'han vertebrat a través de 9 sessions dissenyades per aportar coneixement, debatre, participar i reflexionar conjuntament, avui s'han presentat elsa la Sala de Plens:- Habilitar espais de culte per religions minoritàries a Sant Cugat.- Organitzar fires on compartir trets culturals.- Habilitar espais de l'ajuntament per l'aprenentatge d'altres cultures.- Proporcionar equitat d'espais a les diverses cultures que conviuen a Sant Cugat.- Xerrades educatives periòdiques a les escoles.- Parades informatives als espais públics.- Publicitat inclusiva a la ciutat.- Pintada de murals solidària conjuntament amb associacions de la ciutat.- Parades informatives LGTB, a les escoles i espais públics.- Tallers de conscienciació i educatius.- Publicitat inclusiva.- Apostar per la figura de l'educador/a de carrer.- Crear espais d'oci alternatiu, més econòmics, centrats en famílies monoparentals.- Les següents propostes van encarades a la diversitat funcional.- Ampliar l'accessibilitat al transport públic, mitjançant l'ampliació dels recursos ja existents.- Ús d'aplicacions mòbils de lectura de codis per aquelles persones amb visió reduïda.- Millorar l'accessibilitat de vianants de la ciutat, ampliant voreres, etc.- Implementar i millorar la xarxa de dispositius d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda tant a espais públics com privats.- Construcció de parcs infantils adaptats.- Casals d'estiu per a persones amb diversitat funcional.- Creació d'espais lúdics, d'oci i clubs esportius inclusius amb les persones amb diversitat funcional.- Destinar recursos a la creació d'espais d'oci inclusiu a les escoles.Ara, elrecollirà aquestes iniciatives, les analitzarà i, a l'octubre, quan es constitueixi el nou Consell d'Infants, es farà unde les mateixes. "Esperem que hàgiu pres nota de les nostres idees i que el nostre treball serveixi perquè. Algunes són més fàcils que d'altres, però creiem que totes són importants", han reivindicat els nens i nenes des de la Sala de Plens. Una petició que el flamant alcaldes'ha compromès a entomar tot agraint que hagin "pensat en gran".En el curs del Consell d'Infants 2022-2023 han participat un total de 17 centres educatius: Aquest any han format part del projecte 17 centres educatius. Aquests han estat l’Escola La Floresta, l’Escola Joan Maragall, l’Escola Gerbert d'Orlhac, l’Escola Collserola, l’Escola Ciutat d'Alba, l’Escola Jaume Ferran i Clua, l’Escola L'Olivera, l’Escola Pi d'en Xandri, l’Escola Thau, l’Escola Avenç, el Col·legi CreaNova, el Col·legi Hatikva, l’Escola La Farga, l’Escola Catalunya, l’Escola Turó de Can Mates, l’Escola Pins del Vallès i el Col·legi Viaró Global School.A l'acte hi han assistit diversos regidors de Junts, l'exregidora de Ciutadania, Gemma Aristoy (ERC), i regidors del PP.